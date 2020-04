“La casa de las flores” y “Waco” entre las series y películas para disfrutar en casa No te pierdas nuestra selección de series y películas para disfrutar esta semana en casita a través de Netflix. By Joan Wallace ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las opciones de Netflix para esta semana están cargadas de suspenso y comedia. Aunque son muchas las nuevas propuestas, también celebramos el regreso de series memorables que nos han mantenido en ascuas por casi un año como es el caso de “La Casa de las Flores”, la cual por fin regresa y, créanme, más sorprendente que nunca. Aquí la lista completa: “La casa de las flores” Son muchas las sorpresas que nos trae la serie de Manolo Caro en su temporada final. Así mismo, con mucha tristeza nos despedimos de esta propuesta que marcó un estilo muy bien definido dentro de la categoría de series latinas de humor negro moderno. La temporada que acaba de estrenarse en Netflix coloca otra vez al personaje de Paulina como uno de los principales aunque esta vez desde el reclusorio donde se encuentra encarcelada como vimos en el último capítulo de la pasada edición. Allí se reunirá con la estafadora y malvada ex de su padre y además tendrá que lidiar con la desquiciada hermana de su ex- pareja José María. Esta temporada marca el regreso de la abuela a la casa familiar y la verdadera historia de la familia con escenas ambientadas en 1979. Nuevos actores en las versiones juveniles de Virigina de la Mora, Ernesto y el doctor Salomón, así como el complicado estado de coma de la más pequeña de la casa, Elena de la Mora. "Waco" Otra de las recomendaciones es “Waco”, una dramática y profunda miniserie que nos presenta todos los detalles de la gran tragedia de 1993 ocurrida en Waco, Texas donde una secta religiosa liderada por David Koresh entra en conflicto con los principales organismos de seguridad de los Estados Unidos, desencadenando uno de los más impactantes suicidios colectivos del siglo pasado. Una historia de la vida real donde un supuesto mesías controla a un gran número de personas dentro de una casa quienes se negarán a salir ante las presiones del ATF y el FBI. “El ganador” Y para quienes todavía no la han visto, llega a Netflix “El ganador” la historia del cantante Nicky Jam. Esta serie biográfica narra la vida del intérprete desde su humilde origen en Boston hasta su caída en las calles y su gran regreso a uno de los géneros musicales más populares: el Reggaetón. Esto no es tan solo la vida del famoso cantante sino la historia del género urbano con excelentes actuaciones y bajo la dirección del talentoso Jessy Terrero. “El silencio del pantano” Esta película narra la historia de un personaje llamado “Q”, interpretado por el reconocido actor de “La casa de papel”, Pedro Alonso, quien en esta ocasión se enfrenta a un personaje muy diferente lleno de matices e interesantes encuentros psicológicos poco antes vistos. Se trata de un reconocido novelista con malos hábitos. Un asesino que utiliza sus crímenes como inspiración para realizar sus propios trabajos literarios. Ya tiene dos libros exitosos, sin embargo, él quiere más y para lograrlo cometerá crímenes que le permitirán crear frías y maquiavélicas historias que te dejarán boquiabierto. Un filme con una trama diferente y un final inesperado. Espero disfruten estas opciones calientitas desde la comodidad de su hogar. Nos vemos la próxima semana con otras recomendaciones. ¡A tomar el control remoto y a disfrutar! Advertisement

Close Share options

Close View image “La casa de las flores” y “Waco” entre las series y películas para disfrutar en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.