La Cámara de Representantes aprueba el juicio político contra Donald Trump que podría llevar a su destitución El presidente se convierte en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos juzgado en el Senado. Trump ya ha reaccionado a esta noticia en sus redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras más de diez horas de debate, la Cámara de Representantes finalmente ha aprobado llevar a Donald Trump a un juicio político por dos delitos: abuso de poder y obstrucción al Congreso por el escándalo Ucraniagate. Se acusa al mandatario de supuestas presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales. La decisión se hacía firme a las ocho de la tarde del día de ayer después de una larga jornada en el Capitolio donde ambos bloques, demócratas y republicanos, defendieron sus argumentos a favor y en contra de este ‘impeachment‘. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que tuvo que poner orden en varias ocasiones, finalmente leyó el resultado final que concluía con 229 votos a favor y 198 en contra. Image zoom La reacción del presidente no se ha hecho esperar y como es propio en él ha empleado sus redes sociales para compartir molesto su postura ante la decisión acordada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tantas mentiras atroces de la izquierda radical”, comenzaba su escrito. “¡¡¡Este es un asalto a América y al partido republicano!!!”, decían sus primeras impresiones. Image zoom Con esta decisión, Donald Trump se convierte en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio. Le precedieron Andrew Johnson y más recientemente, Bill Clinton. Advertisement

Close Share options

Close View image La Cámara de Representantes aprueba el juicio político contra Donald Trump que podría llevar a su destitución

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.