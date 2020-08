La apocalíptica foto de un incendio en California, perfecta definición de 2020 La foto se ha hecho viral: el letrero y las llamas son un breve resumen de las desgracias que acontecen durante este 2020. Ya lo dice el refrán... Año bisiesto, ¡año siniestro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La foto en llamas de un centro de mayores tomada el pasado martes en California, está dando la vuelta al mundo por su gráfica explicación de lo que viene a ser un resumen de este tremendo año que nos ha tocado vivir. Autoría de Noah Berger, cientos de personas están compartiendo la espectacular foto en redes. En el cartel de bienvenida al recinto en llamas puede leerse: “Centro de Mayores. Lleve tapabocas. Lávese las manos. Mantenga la distancia social. Cuídese. ¡Únase a nosotros!” La apocalíptica escena, no exenta de cierto sarcasmo, fue tomada en el estado de Napa el pasado martes. En twitter se extendió como la pólvora y fue descrita por muchos como el resumen de este fatídico 2020. Un comentario señalaba: “Esta será la foto de portada del primer capítulo de la historia de 2020”. Otros apuntaban con más simpatía que era el meme del año, que había cobrado vida. Cientos de fuegos se encuentran activos esta semana en el estado California, nacidos de miles de rayos originados en tormentas eléctricas exentas de lluvia, debido a la histórica ola de calor que estos días ha golpeado con fuerza a los californianos batiendo records históricos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra de las recientes imágenes de estos incendios para el recuerdo, es la del colosal toro de largos cuernos que emergió de la nada y arremetió contra una cuadrilla de bomberos que batallaba los incendios, mientras corría tras ellos al más puro estilo de los sanfermines en España. “¡Dios mío!”, se escucha decir al testigo que grabó el video. El cuerpo de bomberos del condado de Ventura publicó además un cómico tweet en el que aseguraban que: “Ferdinando no estaba de broma cuando persiguió a los bomberos carretera abajo. Afortunadamente, no hubo heridos y Ferdinando continuó con su día”.

