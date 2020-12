Close

Te presentamos a la adolescente latina que enfrentó a Trump por los migrantes Crista Ramos decidió emprender una campaña y una demanda por restituir un programa de apoyo a los latinos. Aquí la historia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2018, Donald Trump decidió cancelar el programa conocido como Estatus de Protección Temporal, conocido con las siglas en inglés como TPS; el cual, permitía a los migrantes de países latinos como El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua, entre otros, evitar la deportación y trabajar de manera legal. Por lo tanto, eliminarlo ponía en riesgo a más de 300 mil indocumentados. Cuando Crista Ramos, una joven salvadoreña de 17 años, se enteró de la situación, decidió emprender una campaña para que lo restituyeran. RELACIONADO: Marc Anthony apoya a los inmigrantes latinos por coronavirus Image zoom Credit: Twitter “Cuando Trump terminó con el TPS en 2018 yo tenía 14 años. Yo no sabía lo que era, pero mi mamá [Cristina Morales] me contó que le dio la oportunidad de vivir en este país y poder trabajar, y en ese momento me dijo que no sabía qué iba a pasar en nuestra familia”, relató Ramos al diario español El País. “Me hice más activa en mi comunidad”. La chica asegura que era tímida y callada, pero “he tenido que madurar un poco más y hablar con la gente sobre lo que está pasando con mi familia”. El mencionado beneficio no permite obtener la ciudadanía de manera directa, así que retirarlo pone a los migrantes en una condición de desamparo. Además de su activismo, esta adolescente decidió entablar una demanda, junto a otros ocho beneficiarios, entre los que se encuentra su madre, para rescatarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hay más de 250.000 niños en esta situación y por eso he tenido que hablar, no solo por mi familia, sino por las de los que están en la misma situación”, advirtió. “Yo he ido a Washington DC para hablar con congresistas sobre el TPS porque muchos no saben lo que es y hemos ido a pedir que aprueben un camino para la residencia permanente para los tepesianos. Están en un limbo y esta demanda solo nos está dando tiempo, pero no hay un paso concreto para ellos”. Crista Ramos espera que la administración de Joe Biden “trabaje con nosotros o escuche las historias y nuestra situación, y que hagan lo correcto y pasen una reforma”.

