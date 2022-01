Atrapan al presunto asesino de Kristal Bayron-Nieves: es un exempleado del local donde ella murió Winston Glynn, de 30 años, fue detenido por la policía de Nueva York que reveló que el sujeto trabajó en el mismo Burger King donde murió la puertorriqueña de 19 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristal Bayron Nieves Kristal Bayron Nieves | Credit: GoFundMe La policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) reveló que ha sido aprehendido el presunto asesino de la joven puertorriqueña Kristal Bayron-Nieves. La adolescente de 19 años fue herida de bala en el torso durante un asalto ocurrido el pasado domingo en un Burger King de Manhattan. Debido a la herida de bala la muchacha falleció y dos personas más —un parroquiano y la gerente del local—resultaron heridos. El sospechoso fue identificado durante una conferencia de prensa como Winston Glynn, de 30 años y originario de Jamaica. El sujeto, que actualmente carece de hogar, tiene un historial delictivo y según la NYPD trabajó hace un año en el mismo local donde ultimó a la jovencita. Durante la reunión de la prensa se explicó que Glynn le disparó a Nieves cuando ella se había agachada junta a la caja registradora. Ahí se afirmó que la joven intentó abrir el cajón de la máquina para sacar más dinero pero no pudo porque no tenía la llave para abrirla. En reportes iniciales el diario New York Post reportó que el asaltante se había llevado la mísera cantidad de $100 dólares, sin explicar de dónde obtuvo la víctima dicha suma para entregarla a su atacante. Kristal Bayron-Nieves y Winston Glynn - BK murder Credit: GOFUNDME; Instagram/@roshane_glynn El sospechoso tiene una cuenta de Instagram en la que ocasionalmente lanzaba amenazadores mensajes: "Mi familia está emocionada porque agarraron al sospechoso",comentó al Daily Mail Shiming Nieves, prima de la víctima. "Esto no la va a traer de vuelta, ni nada, pero es un alivio pero poco a poco iremos recuperándonos para fortalecer a nuestra familia". Foto del momento en que es atacada la joven puertorriqueña Kristal Bayron-Nieves en un Burger King de Manhattan: Winston Glynn Winston Glynn | Credit: Twitter/NYPDTips SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Glynn fue detenido en el barrio de Bedford-Stuyvesant, en el condado de Brooklyn la noche de este jueves. Su captura fue posible gracias a un video que pudo rastrear sus movimientos desde el Spanish Harlem, donde ocurrió el ataque. Aunque el presunto asesino estaba cubierto con un pasamontañas al momento del asalto —que quedó grabado en un impactante video— fue posible identificarlo gracias a que traía unos audífonos blancos colgando y al testimonio de testigos, según afirman fuentes de la NYPD. El sujeto enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo en primer grado, uso criminal de arma de fuego y posesión criminal de arma de fuego. El sospechoso permanece bajo custodia.

