Kim Kardashian, ¿primera dama? ¡Kanye West se presenta a presidente de USA! El marido de Kim Kardashian anunció que se presenta a la presidencia de los Estados Unidos. Elon Musk, el genio de este siglo, le brinda su apoyo total. ¿Qué más quieres de nosotros, 2020? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Este 2020 no deja de sorprendernos! Ayer, mientras Estados Unidos celebraba su Día de la Independencia en un extraño cuatro de julio por culpa de la pandemia del coronavirus, el ya billonario Kanye West soltó su particular bomba en twitter asegurando que se postula como presidente. Image zoom The Grosby Group Cuando la gente todavía no salía de su asombro, un comentario entre los miles que tuvo y que le han mantenido durante 24 horas siendo trending topic, causó estupor: el de Elon Musk, el genio que quiere llevar a la humanidad a Marte, brindándole todo su apoyo. Image zoom Kanye West Twitter “Debemos cumplir la promesa de América confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me presento a la presidencia de los Estados Unidos”, dijo el famoso cantante y exitoso empresario, añadiendo el hashtag Visión 2020. “¡Tienes mi respaldo total!”, aseguró Musk, breve, sencillo y directo al punto. Su esposa, la archifamosa Kim Kardashian, reticente en el pasado a darle cuerda a su marido ante tamaña idea, hizo retuit del texto de su esposo y añadió sin comentarios una banderita de USA. Image zoom Kim Kardashian Twitter ¿Será una Kardashian nuestra próxima Primera Dama? Aunque todo apunta a que esta vez la cosa va en serio, la cercanía con las elecciones hace prácticamente imposible que Kanye West haga su sueño realidad, al menos de momento. Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo pronto, tanto demócratas como republicanos tienen ya asignados a sus candidatos, Joe Biden y Donald Trump. De presentarse como independiente, a solo cuatro meses de las elecciones, Kanye West necesitaría reunir un mínimo de firmas y registrarse en los diferentes estados, pero la fecha límite ya pasó en alguno de los más importantes del país, cinco para ser exactos: Illionois, cuna natal del rapero, Indiana, Nuevo México, Nueva York y Texas. Otros seis estados cierran en dos semanas. No sabemos qué pueda pasar y mucho menos en este año bisiesto, que nos trae de cabeza con sus constantes descalabros, pero estaremos atentos... ¡Vivir para ver!

Close Share options

Close View image Kim Kardashian, ¿primera dama? ¡Kanye West se presenta a presidente de USA!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.