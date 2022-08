Hallan un cuerpo y un auto bajo el agua cerca de donde desapareció una joven de 16 años de California Los buceadores que trabajan en el operativo de búsqueda aseguran que el automóvil hallado en un embalse del norte de California coincide con el de la desaparecida Kiely Rodni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kiely Rodni Kiely Rodni | Credit: FACEBOOK/PLACER COUNTY SHERIFF'S OFFICE Buceadores voluntarios que participan en la búsqueda de la joven Kiely Rodni aseguraron haber encontrado un cuerpo y un automóvil en un embalse del norte de California cerca de donde la joven de 16 años fue vista por última vez a principios de agosto. Rodni era uno de los más de 100 menores y adultos jóvenes que asistieron a una fiesta cerca del Prosser Family Campground, a unas 10 millas al norte de Truckee. Luego de salir de la fiesta, la adolescente había enviado un mensaje a su madre Lindsey Rodni-Nieman, donde le decía que se iba en 45 minutos "directamente a casa", de acuerdo a ABC News. Por su parte, la madre respondió: "Le dije que estuviera a salvo y que la amaba. Y ella dijo: 'Está bien, mamá, yo también te amo'", dijo Rodni-Nieman al citado medio. "Ella nunca volvió a casa". Luego Rodni desapareció y le apagaron el teléfono. Ahora las últimas noticias sobre el caso indican que el domingo el grupo de voluntarios Adventures With Purpose anunció en Facebook que habían descubierto un automóvil hundido unos 14 pies bajo el agua en Prosser Reservoir, un embalse que limita con el campamento, donde la adolescente fue vista por última vez, según People. En estos momentos el equipo de buceo de búsqueda y recuperación se encuentra trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado de Placer y el FBI para investigar el suceso. Uno de los buzos implicados en la investigación le dijo al New York Post que la matrícula del vehículo coincidía con la del Honda CRV 2013 que conducía Rodni. No obstante, aun no ha sido confirmado que el cuerpo encontrado dentro del auto sea el de la jovencita. "La identidad del difunto no ha sido confirmada", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Placer. "Esta es una situación en desarrollo y proporcionaremos actualizaciones cuando podamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El auto fue localizado con ayuda de tecnología de imágenes de sonido. "Nuestro equipo mostró un objeto más grande que una roca que no debería haber estado allí", dijo al Post Josh Cantú, miembro del grupo de búsqueda. "Uno de nuestros buzos se sumergió y pudo identificar un vehículo". Desde la desaparición de la adolescente, su madre ha pedido ayuda de manera desesperada en redes sociales para encontrarla. "Solo la queremos en casa", dijo en Facebook. "Estamos tan asustados y la extrañamos mucho y la amamos mucho".

