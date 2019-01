Indignación por el asesinato a balazos del cantante Kevin Fret: buscan a hombre visto en el lugar del crimen Mayra Mangal El asesinato a sangre fría del cantante Kevin Fret, ocurrido la madrugada de este jueves en Puerto Rico, ha generado indignación dentro y fuera de la isla. Ahora las autoridades locales han desencadenado una búsqueda para encontrar el sujeto que supuestamente dio muerte al cantante abiertamente gay a tiros. Este viernes Mayda Ortíz, jefa del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, dijo a la estación radial WKAQ que se busca a un sujeto que fue visto por patrulleros abandonando la escena del crimen. “Al llegar a la calle Eduardo Conde observan a un individuo que está observando a otro que está tirado en el pavimento”, explicó la funcionaria “En el momento en que se van acercando este individuo que está observando se monta en una de las motoras y abandona el lugar”. El sujeto fue descrito como un hombre de tez blanca, bigote y barba negra que iba vestido con gorra y camiseta negras. La funcionaria también confirmó que el cantante urbano fue abatido con 12 tiros, y no ocho, como se había reportado inicialmente. Facebook/Kevin Fret SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se confirmó que el percance ocurrió a las 5:31 a.m., hora local y que tras ser trasladado al Centro Médico de Río Piedras Fret falleció hacia las 8:15 a.m. De acuerdo con el diario local El Nuevo Día el hermano del fallecido artista identificó el vehículo encontrado al lado de cuerpo de la víctima. “Sí tenemos una persona que se identificó como el hermano de Kevin Fret, a base de las características identifica la motora como de su propiedad”, se dijo. Usuarios en redes se volcaron para expresar su indignación por el asesinato. “Estas son realmente noticias tristes para Puerto Rico y la comunidad LGBTQ”, expresó un usuario de Twitter. “Estamos mirando a un crimen de ODIO”, exclamó alguien más. A pesar de los testimonios de dichos patrulleros, fuentes policiales mencionaron a dicho rotativo que aún no hay sospechosos por el crimen. Fret saltó a la escena musical con el video “Soy así” que hasta la fecha acumula más de medio millón de vistas en YouTube. En el tema el cantante se describía a sí mismo como “la reencarnación de [la pintora] mexicana] Frida Khalo“. En su edición de abril la revista Paper llamó a Fret “el primer artista de trap abiertamente gay”. “Soy una persona a la que no le importa lo que los demás digan”, aseguró Fret a la publicación. “Los jóvenes gays o las lesbianas jóvenes que me miran a mí como un modelo a seguir, como que wow, si él lo hizo y si no le importa lo que los demás digan, entonces yo también puedo hacerlo”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

