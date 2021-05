¡Actor de Escuela de Rock muere atropellado! Tenía solo 32 años... Aquí los detalles del nefasto siniestro. DEP. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La plataforma de TMZ compartió hoy la devastadora noticia: Kevin Clark, quien interpretó al baterista Freddy Jones en la cinta Escuela de Rock, falleció esta madrugada, día 26 de mayo, en un accidente en el que fue atropellado con tan solo 32 años. Alisson Clark, la madre del actor, compartió unas palabras con el alma destrozada de dolor al Chicago Sun-Times: "Era un talento en bruto y tenía un corazón de oro". Su compañero y amigo, el actor Jack Black, lamentó su injusta partida desde sus redes: "Devastadoras noticias… Kevin se fue demasiado pronto. Un alma hermosa, tantos recuerdos buenos… Tengo roto el corazón. Mucho amor para su familia y para la comunidad de Escuela de rock" . SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes de TMZ, el actor se desplazaba por el noroeste de Chicago a la 1:20 de la mañana hora local montado en bicicleta, cuando un auto Hyundai Sonata chocó contra él. El vehículo que ocasionó el fatal siniestro estaba manejado por una mujer de veinte años, quien no ha sido arrestada de momento. Pese a que el actor ingresó con vida en el hospital, murió poco después, a las 2:04 por culpa del fuerte impacto que recibió en el choque, de acuerdo con el Cook County Medical Examiner. El actor de Escuela de Rock creó recientemente una nueva banda en Chicago, Jess Bess and the Intentions, y apenas había estrenado su primer concierto.

