Hombre sentenciado a 30 años de prisión por matar a su esposa de una golpiza en un crucero Kenneth Manzanares mató a golpes a su esposa Kristy Manzanares en un crucero donde iban con sus hijas y su familia a celebrar su aniversario de bodas. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kenneth Manzanares pasará 30 años en prisión por el brutal asesinato de su esposa Kristy Manzanares. El hombre, que vivía en Utah, estaba en un crucero en el 2017 con su esposa celebrando su aniversario de casados junto a sus tres hijas y otros familiares. La pareja empezó a discutir y terminó en una tragedia. En febrero, Kenneth se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Kristy en el crucero Emerald Princess. Cuando Kristy le dijo que ella quería un divorcio, Kenneth se enfureció. El hombre encerró a Kristy en una habitación y ordenó a sus hijas que salieran. Luego la golpeó salvajemente mientras sus hijas y otros familiares intentaban entrar a ayudarla sin poder hacer nada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kristy and Kenneth Manzanares Credit: Facebook/Kristy Manzanares Kenneth fue arrestado en julio del 2017 y ha estado en la cárcel desde entonces. Las hijas de la pareja dijeron a las autoridades que desde el balcón vieron como su padre golpeaba a su madre en la cabeza con los puños cerrados. Los hermanos de Kristy llegaron antes de que Kenneth pudiera tirar el cuerpo de Kristy por el balcón del barco, evitando que la tirara al mar. Sin embargo el personal médico del barco no pudo revivirla. Se determinó que había muerto a causa de los golpes que recibió en la cabeza y el rostro. PEOPLE reporta, según documentos de la corte, que había sangre por toda la habitación y Kenneth tenía sangre en las manos. La pareja se había enamorado cuando eran adolescentes y estudiaban en la escuela secundaria.

