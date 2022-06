Adolescente está desaparecida, sus padres temen que sea víctima de tráfico sexual y piden ayuda Los padres de Kaylee Jones, una adolescente desaparecida en Georgia, piden ayuda para encontrarla, y temen que la joven sea víctima de tráfico sexual. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kaylee Jones fue vista por última vez el 14 de junio cuando sus padres le dieron las buenas noches en su casa en Carrollton, Georgia. La adolescente de 16 años lleva dos semanas desaparecida, y sus padres temen que haya caído en las garras de un delincuente y sea víctima de tráfico sexual. Su familia teme que la joven haya sido engañada por alguien que conoció en las redes sociales y que sea víctima de una red de tráfico sexual, reporta PEOPLE. Las autoridades sospechan que la adolescente pueda estar con alguien que conoció en un app en internet. No creen que ella tenga un teléfono celular o un carro con ella. Kaylee es autista y tiene otras necesidades especiales y requiere atención médica y supervisión. El alguacil del condado de Carrollton dijo en un comunicado que siguen buscando a la joven. Kaylee Jones Kaylee Jones | Credit: Facebook/Carroll County Sheriff’s Office El alguacil dijo que los investigadores han estado "trabajando diligentemente" sin descanso en este caso, y analizando información obtenida de los equipos electrónicos de Kaylee, hablando con las personas con quienes ella tuvo contacto. Kaylee mide 5 pies y 8 pulgadas de altura, y pesa unas 135 libras. No se sabe qué vestuario llevaba cuando salió de su casa. La mamá piensa que su hija se llevó una mochila con ella, azul oscuro con un caballo. La joven probablemente tenía puesto tenis negros o de la marca Converse. En una entrevista con Fox 5 Atlanta, Daniel y Brenda Jones expresaron su preocupación por su hija. "Es horrible, estamos preocupados, temerosos de dónde pueda estar", dijo la madre. "Ella es muy amorosa, muy noble y extremadamente sensible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kaylee Jones Kaylee Jones | Credit: Facebook/Carroll County Sheriff’s Office Los padres dicen que la joven es muy inocente y puede ser susceptible a ser engañada. El padre le mandó un mensaje a los presuntos secuestradores de su hija. "Tráiganla a casa", rogó Daniel Jones. "Todavía tiene toda una vida por delante. Déjenla ir. Tráiganla a casa para que ella pueda recibir la ayuda que necesita". Si tiene información sobre el paradero de Kaylee, llame a las autoridades al 770-830-5916 o envíe un correo electrónico a kbiggs@carrollsheriff.com.

