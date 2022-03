Matan a gimnasta de 11 años en su propia casa en Ucrania: "Tenía un futuro brillante" La joven Katya Dyachenko fallecía cuando un misil ruso impactó su casa en la ciudad de Mariupol. "Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las malas noticias siguen acumulándose en Ucrania, país que vive más que nunca los estragos de una desoladora guerra contra Rusia. Un nuevo bombardeo, esta vez sobre la ciudad de Mariupol, tuvo como consecuencia la baja de civiles, entre los que se encuentra la joven gimnasta Katya Dyachenko, de 11 años. La casa en la que vivía la pequeña fue impactada por un misil ruso que acabó con su vida. La talentosa deportista fue encontrada entre los escombros. La parlamentaria ucraniana Paula Purtova compartió un conmovedor mensaje en Twitter tras el triste acontecimiento, uno de los muchos que tienen lugar cada día. "Ella es nuestra gimnasta Katya Dyachenko. Tiene 11 años. Murió bajo los escombros de su casa en Mariupol cuando un misil ruso impactó durante el día. Tenía un futuro brillante como joven campeona ucraniana. Pero en un segundo se ha ido. Cierren las puertas del cielo, por favor", lee el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Anastasia Meshchanenkov, entrenadora de esta joven promesa, también compartió unas dolorosas palabras tras la tragedia. "Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros. Tenía que conquistar el escenario y regalar sonrisas al mundo. ¿De qué tienen la culpa los niños?", reflexionó. La zona donde se produjo el bombardeo es una de las más afectadas y atacadas por la ofensiva de Vladimir Putin. Descansa en Paz, pequeña.

