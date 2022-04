Encuentran a adolescente que había desaparecido y arrestan a su padrastro ¡Los detalles del caso! Katuana Nateya Whisenant, de 14 años, fue encontrada con vida tras ser reportada como desaparecida. Santos Flores-Román, el padrastro de la adolescente, fue arrestado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una adolescente que había desaparecido en California el verano pasado fue encontrada con vida y su padrastro fue arrestado, reporta The New York Post. Katuana Nateya Whisenant, de 14 años, fue encontrada en una parada de tráfico en Nevada. El padrastro de la adolescente —Santos Flores-Román, de 39 años— fue detenido por las autoridades. El hombre tenía una orden de arresto en su contra. La adolescente fue encontrada en buen estado de salud, reportó KTVU-TV. Flores-Román enfrenta cargos criminales por mantener a la menor de edad alejada de sus padres biológicos. Según explicó a la estación de televisión Richard Griffin, jefe del departamento de policía de Crescent en California, "es como un secuestro de un menor de edad pero diferente, porque ella se escapó voluntariamente". Katuana Whisenant Katuana Whisenant | Credit: California Highway Patrol Katuana se escapó de su hogar en Crescent City en Julio del 2021. La adolescente se fue a Santa Rosa, donde su padrastro se había mudado. Como la adolescente pertenece a la comunidad nativoamericana Yurok, la tribu local llamó a las autoridades y el FBI se involucró en la investigación. Griffin dijo que él es padre, y se imagina el alivio que sintió la familia de la adolescente al recibir la llamada de que la habían encontrado a salvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Santos Flores-Roman Santos Flores-Roman | Credit: California Highway Patrol No se han revelado más detalles del caso. Se desconocen las razones por las cuales la joven se escapó con su padrastro.

