¿Kate Middleton esquivó la mano de su esposo, el príncipe William? ¡Juzga por ti mismo! Un gesto de la duquesa hacia su esposo durante un show navideño de televisión llamó la atención de los espectadores. ¿Qué hizo? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La más reciente aparición en televisión de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, sigue dando de qué hablar. El motivo es el aparente rechazo que hizo a un gesto cariñoso de su esposo, el príncipe William. En un momento del especial de Navidad de la familia real, A Berry Royal Christmas, se puede apreciar que William está conversando y sonriendo cuando intenta colocar una mano en el hombro de Kate, pero la duquesa se mueve suavemente para que no la toque. La acción ha generado comentarios y memes, además de bastantes especulaciones. Unos comentan que es una señal de problemas matrimoniales, mientras que para otro es que podría deberse a que la tomó desprevenida debido a que sus demostraciones de cariño en público son escasas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos se encontraban conversando con la reconocida presentadora de televisión y crítica gastronómica Mary Berry, con la que participaron en un amistoso concurso donde mostraron sus habilidades culinarias y hornearon un pastel para las fiestas navideñas. Durante la grabación del show, Kate hizo varias revelaciones, como sus “terribles” dotes de mesera cuando trabajaba en sus tiempos universitarios y los platos que el príncipe William le preparaba para impresionarla cuando eran estudiantes. Advertisement

