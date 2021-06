Kate del Castillo se une a PETA en defensa de los delfines y las ballenas en cautiverio La actriz ha enviado una dura misiva a la junta de accionistas de SeaWorld, que se reunirá mañana en San Antonio, Texas. Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como tantas otras celebridades, ahora es Kate del Castillo quien alza su voz en contra del maltrato animal. En este caso, la protagonista de Ingobernable y La Reina del Sur, le pedirá a SeaWorld que no reproduzca más delfines y ballenas durante la asamblea anual de la junta de accionistas del parque, que tendrá lugar este viernes en San Antonio, Texas. El reclamo ha sido enviado por escrito a SeaWorld con la finalidad de llamar la atención sobre las prácticas reproductivas del acuario así como las condiciones de vida de estos animales en los parques de la compañía. "Durante el año que pasó, mucha gente comprendió cómo es la vida para los animales encerrados en los parques de SeaWorld, donde el confinamiento nunca termina", afirma del Castillo. La actriz asegura que el parque debería asumir nuevas formas de entretener que no involucren animales en cautiverio. "En vez de crear generación tras generación de animales que sufrirán encerrados en pequeños tanques, SeaWorld debería establecer formas de entretenimiento de última tecnología, sin animales", explica. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Peacock Según PETA, en su entorno natural, los delfines nadan hasta 60 millas diarias, se sumergen a profundidades de cerca de 1,500 pies y mantienen relaciones dinámicas dentro de una gran red social. Una diferencia muy grande de lo que según la organización, sucede en los parques donde los delfines viven apiñados en pequeños tanques, y las hembras son inseminadas a la fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cuándo SeaWorld va a reconocer que, para sobrevivir, debe dejar de abusar sexualmente y de inseminar a la fuerza a delfines y ballenas, y debe trasladarlos a santuarios costeros?, concluye Del Castillo en su carta.

