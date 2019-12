¡Mira las impactantes imágenes de una madre que intentó impedir secuestro de su hija! El secuestro de una menor de edad en el Bronx ha conmocionado a toda Nueva York, así como un video que muestra cómo su madre luchó por impedir que fuera raptada por unos hombres mientras ambas caminaban por una calle de la ciudad. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las imágenes que muestran a una madre luchando contra un puñado de hombres que secuestraron a su hija de 16 años han causado revuelo —y lanzado una investigación policial sobre el paradero de la joven. El incidente tuvo lugar el lunes, a eso de las 11:20 p.m., en una calle del Bronx, en Nueva York. El video captado por una cámara de vigilancia en el área muestra el momento en que la joven Karol Sánchez caminaba junto a su madre y cuatro hombres se bajaron de un vehículo color beige y obligaron a la chica a meterse al vehículo. Su madre intenta luchar contra ellos, sin éxito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al Departamento de Policía de Nueva York, ambas estaban caminando por la avenida Eagle y la calle 156 cuando sucedió el hecho. Las autoridades emitieron una alerta Ambar en horas de la mañana del martes para alertar a los residentes del área y pedirles ayuda en la investigación. Sánchez tiene pelo rizo, corto y negro, y mide 5 pies, 6 pulgadas. En el momento que fue secuestrada portaba una chaqueta color azul oscuro, un suéter blanco, blue jeans azules y zapatos tenis negros. La policía le pide a quien tenga cualquier información sobre el caso que llamen al 1-800-577-TIPS (8477) o a su línea en español, 1-888-57-PISTA (74782). Lo último El precinto número 40 de la policía publicó en su cuenta de Twitter en la tarde de hoy que la joven Karol Sánchez fue encontrada y ya se encuentra reunida con su madre. “Karol Sanchez ha sido localizada en el Bronx, está sana y salva. Excelente trabajo de @NYPDnews y todos nuestros socios federales. Gracias a todos en la comunidad por su ayuda”, dijeron las autoridades policiales. Advertisement

