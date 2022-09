Matan a tiros a la influencer Karla Pardini, de 21 años Los hechos tuvieron lugar en Sinaloa, donde vivía la joven. Tras recibir una llamada, salió a la calle y sus agresores aprovecharon ese momento para asesinarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Pardini, de 21 años, se encontraba en su casa cuando recibió una llamada que la obligó a salir. Fue en ese momento que los agresores atentaron contra su vida disparándola hasta la muerte. Los hechos tuvieron lugar en la Colonia Blanca de Culiacán, en Sinaloa, donde residía la famosa influencer de Titok, plataforma en la que contaba con casi 71 mil seguidores. "Según los datos que proporciona su señora madre, ella recibió una llamada, salió al exterior y ahí fue donde ocurrió el ataque", refirió Sara Bruna Quiñonez, fiscal Sinaloa, tal y como recoge el periódico mexicano El Universal. Karla Pardini Karla Pardini | Credit: Tiktok de Karla Pardini GRUPO ARMADO COMO POSIBLE CULPABLE Aunque la investigación sigue su curso tras el triste suceso el pasado martes, testigos del crimen aseguran que vieron a un grupo de personas armadas en la zona por donde paseaba la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce por el momento si Karla conocía a los asesinos o si se trata de otro feminicidio más organizado por los atacantes. Karla Pardini Karla Pardini | Credit: Instagram/Karla Pardini "Todo lo tenemos reservado, estamos haciendo la investigación siguiendo la mayor secrecía para no alertar a la posible o al posible sospechoso", agregó Bruna Quiñonez. El cuerpo de la joven fue puesto a disposición de sus familiares. Fue enterrada en el panteón Jardines del Humaya en Culiacán. Descanse en Paz.

