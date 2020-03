Kanye West hace donación para ayudar a alimentar a niños y ancianos durante la pandemia El rapero Kanye West muestra su lado humanitario durante este momento de crisis al hacer sustanciosas donaciones que ayudaran a dos centros de ayuda en Los Angeles y Chicago a alimentar a los más necesitados durante la pandemia del coronavirus. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este momento de crisis por la pandemia que azota al mundo, el rapero Kanye West ha aportado su granito de arena para ayudar a los más necesitados. El esposo de Kim Kardashian West ha hecho una contribución monetaria para alimentar a los beneficiarios de dos organizaciones —Dream Center de Los Angeles y We Women Empowered en su ciudad natal de Chicago — que ayudan a mujeres y personas mayores, entre otros. De acuerdo a PEOPLE, la cantidad donada aún no ha sido revelada, pero el músico y empresario desea que se utilice para proveer comida para niños, familias y personas en edad avanzada que han sido afectadas por el brote de coronavirus. “Hoy, cuando recibí la llamada de que Kanye West quería ayudar a las personas mayores en Chicago y que eligió su ciudad natal en el lado sur, el que fuera su barrio, no tuve palabras”, dijo a PEOPLE la directora para el centro de mujeres, Josephine Mother Wade. Image zoom La contribución del rapero llega en un momento esencial al haber más de 12,000 casos de coronavirus confirmados en Estados Unidos y casi 200 muertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a Wade, el centro que dirige ha estado trabajando incansablemente para asistir a las personas mayores del sur de Chicago —donde fue criado el rapero— por lo que su contribución ha llegado en un momento clave para la organización. “No sé cómo poner en palabras el milagro que ocurrió hoy para cambiar el curso del sur de Chicago”, comentó Wade en un comunicado exclusivo para la revista. “Me llena de satisfacción saber que dentro de todo el sufrimiento que hemos visto esta semana a través del incansable trabajo para alimentar a los dolientes, las personas con hambre y solitarias, de repente de la nada, recibo una llamada del cielo que alguien quiere ayudar. Y en una llamada, en un instante hoy, nuestro mundo cambió”. Wade además reveló que conoció a la madre del rapero, quien falleció en el 2007, y que en su momento años atrás la ayudó. “Lo único que puedo decir es gracias, gracias, gracias”, dijo. Por su parte, el centro de ayuda en Los Angeles actualmente provee comida para 7,000 personas diariamente, y se espera que esa cifra aumente a 9,000. Con la ayuda del cantante, la organización aseguró que podrá proveer cientos de miles de comidas a niños y personas mayores necesitadas durante este tiempo de crisis. Advertisement

