Pide justicia hermana de Kaniuska Morales Cintrón, madre puertorriqueña asesinada La familia de Kaniuska Morales Cintrón pide justicia. Juan Gabriel Rivera Peralta enfrenta cargos por el asesinato de la joven madre puertorriqueña. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El asesinato de Kaniuska Morales Cintrón, una madre puertorriqueña de 30 años, conmovió a la Isla del Encanto. Su hermana Sheila Torres Cintrón pide justicia para Kaniuska, a quien describe como una madre dedicada a su hija de 11 años, una mujer que trabajaba como conductora de Uber para ganarse la vida. Kaniuska fue brutalmente asesinada en julio del 2022 y Juan Gabriel Rivera Peralta, el hombre acusado de su muerte, se presentó hoy en el Tribunal de Bayamón para su vista preliminar. Según las autoridades, Kaniuska y su presunto agresor se conocieron en una gomera donde ella fue a arreglar su auto. "Era de muy buen corazón y, pues confió, no sé de qué manera. Cometió el error de confiar y él de no controlarse, y tristemente me la mató", dijo su hermana al diario El Nuevo Día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kaniuska Morales Cintron Kaniuska Morales Cintron El cadáver desnudo de Kaniuska fue encontrado envuelto en tela en la parte trasera de su Dodge Caravan del 2013, en un barranco en Bayamón. "Dejó una niña de 11 años huérfana. No merecía morir de esa forma. Ninguna mujer merece morir de esa manera", añadió su hermana Sheila. "Eso como que nos ayuda a tratar de tener esa fe de que se va a hacer justicia por mi hermana y por todas las demás". Juan Rivera Peralta Juan Rivera Peralta Según las autoridades, Rivera Peralta la estranguló y colocó su cadáver dentro del auto de Katiuska, lanzándolo por el barranco. "Estamos esperando por justicia para mi hermana y por todas las víctimas que siguen matándolas", concluyó Sheila.

