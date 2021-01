Close

Kamala Harris es la nueva portada de Vogue y su foto ha causado controversia Kamala Harris habla con Vogue sobre sus prioridades al llegar a la Casa Blanca. Su portada ha causado polémica por esta razón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kamala Harris es la nueva portada de Vogue. La Vice Presidenta-electa, de 56 años, aparece en la portada con una elegante chaqueta, pantalones negros y unos tenis Converse. Harris posó con un fondo verde y rosado, los colores de Alpha Kappa Alpha, su hermandad estudiantil en la Universidad de Howard. La elección de esta foto para la portada ha causado controversia ya que muchos opinan que es una pose demasiado casual y una mujer tan poderosa como ella no debe salir en tenis. Según CBS News, otra foto de la Vice Presidenta-electa con un traje azul celeste era la elegida para la portada inicialmente y se cambió a última hora por la retrato con los tenis, sorprendiendo al equipo de Harris. Ambas fotos de Harris fueron tomadas por Tyler Mitchell, el primer fotógrafo afroamericano en fotografiar la portada de la revista en el 2018, cuando salió Beyoncé en portada. "El equipo de Vogue amó las imágenes que tomó Tyler Mitchell y sintió que la imagen más informal captaba la esencia más auténtica y accesible de la Vicepresidenta electa Harris — lo cual sentimos es uno de los sellos de la administración Biden/Harris", un vocero de Vogue expresó a CBS News en respuesta a la polémica. "En respuesta a la seriedad de este momento en la historia y el papel que ella jugará en liderar a nuestro país hacia adelante, estamos celebrando ambas imágenes de ella como portadas digitales". Harris aseguró que su prioridad al llegar a la Casa Blanca junto a Biden será combatir la pandemia del coronavirus. "El primer enfoque tiene que ser poder tomar control de esta pandemia", afirmó a la revista. "Pensamos en los primeros 100 días en términos de lo que tenemos que hacer para apoyar a los alcaldes y gobernadores y los oficiales a nivel local con su distribución y sus sistemas de salud pública", añadió. "Cuando tengamos control de esta pandemia, eso será un factor esencial para poder reabrir nuestra economía". Image zoom Credit: (Maria J. Avila Lopez/MediaNews Group/The Mercury via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como la primera mujer de la raza negra y de ascendencia asiática en ser elegida a este importante cargo, Harris reconoce que tiene una gran labor por delante. "Hay una gran responsabilidad que viene con ser la primera", dijo. "Siempre digo esto: Puede que sea la primera en hacer muchas cosas— pero me aseguraré de no ser la última". Al celebrar su propia victoria, reflexionó sobre lo que esto significa para otras mujeres de color. "Estaba pensando en mis pequeñas sobrinas, que solo conocerán un mundo donde una mujer es vicepresidenta de Estados Unidos, una mujer de color, una mujer negra, una mujer con padres que nacieron fuera de Estados Unidos", añadió. Image zoom Credit: (Michael A. McCoy/Getty Images) Al hablar sobre Harris con Vogue, la otrora Primera Dama Michelle Obama aseguró: "esta es una mujer que sabe lo que está haciendo. La Vicepresidenta Harris ya ha sido 'la primera' muchas veces en su carrera. No se trata de intentar complacer a todo el mundo o demostrarle a ciertas personas que eres suficientemente buena en tu trabajo. Y la Vicepresidenta no estaría donde está hoy si dejara que eso tipo de cosas la afectara".

