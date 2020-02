Justicia para Fátima nos rompe el corazón La aparición del cuerpo sin vida de Fátima, la pequeña de siete años secuestrada en México al salir de la escuela, creó una revolución en las redes ante la indignación del mundo bajo #justiciaparafátima. Su mamá realizó fuertes declaraciones: “Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de Vds.”. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La aparición del cuerpecito de Fátima conmovió hoy las entrañas de medio mundo. La niña de siete años fue secuestrada en México al salir de su escuela en Xochimilco y fue hallada muerta en la colonia Los Reyes. Numerosas personas en las redes debatieron acerca de los feminicidios que asolan el país pidiendo justicia bajo el hashtag #justiciaparaFátima. Según asegura el periódico Excelsior, su mamá, María Magdalena Antón Fernández, también exigía justicia para su niña en las instalaciones del INCIFO y aseveró que: “Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de Vds.”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que: “Estamos con las víctimas, se va a hacer justicia” y confirmó que se buscarán a los responsables de la desaparición y homicidio de la pequeña Fátima. Celebridades como Jesse y Joy también se hicieron eco de esta desgarradora tragedia con esta imagen de la talentosa ilustradora méxico-venezolana @CamdelaFu Así se manifestaron los cantantes, parte de la indignación general que invadió las redes: “En México ocurren, en promedio, 10 feminicidios al día, es decir, cada dos horas y media una mujer es asesinada en nuestro país. Si el gobierno nos cuidara como cuida los monumentos para que no sean pintados por las mujeres que protestan en contra de estos números, no existirían los feminicidios aquí. Hace unos días nos indignó la noticia de Ingrid, hoy nos golpea duro la noticia de Fátima, ¡una niña de solo 7 años!

Si el gobierno nos cuidara como cuida los monumentos para que no sean pintados por las mujeres que protestan en contra de estos números, no existirían los feminicidios aquí. Hace unos días nos indignó la noticia de Ingrid, hoy nos golpea duro la noticia de Fátima, ¡una niña de solo 7 años! #JusticiaParaFátima#JusticiaParaIngrid#JusticiaParaTODAS No le deseamos mal a nadie, queremos un país seguro para tod@s, pero en México las mujeres están siendo asesinadas solo por ser mujeres. Por eso decimos #JusticiaParaTODAS y #NiUnaMenos.

Gracias @camdelafu por poner en una imagen lo que hoy estamos viviendo”. Advertisement

Justicia para Fátima nos rompe el corazón

