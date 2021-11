Jurado emite veredicto de no culpable en caso de Kyle Rittenhouse Kyle Rittenhouse, que entonces tenía 17 años, fue acusado de homicidio, de usar un rifle para matar a dos hombres durante una protesta de Black Lives Matter en contra de la violencia policial en Kenosha, Wisconsin el año pasado. Ahora saldrá en libertad tras ser declarado inocente. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jurado encontró no culpable a Kyle Rittenhouse, reporta PEOPLE. El joven tenía 17 años cuando fue acusado de matar a dos hombres con un rifle durante una protesta de Black Lives Matter en contra de la violencia policial en Kenosha, Wisconsin. Los defensores del joven argumentaron que él solo se estaba defendiendo cuando mató a dos hombres e hirió a un tercero con un rifle el año pasado. Rittenhouse, de ahora 18 años, fue encontrado inocente de asesinato. El joven fue acusado de matar a Anthony Huber, de 26 años, y a Joseph Rosenbaum, de 36, y de herir a Gaige Grosskreutz, de entonces 26 años. Rittenhouse llevó consigo un rifle estilo AR de su casa en Illinois hasta Kenosha el 25 de agosto del 2020, cuando ocurrió el tiroteo. En ese momento habían protestas en Kenosha después de que la policía matara a un hombre afroamericano, Jacob Blake. "Yo no hice nada mal", Rittenhouse dijo en la corte. "Yo me defendí". Los fiscales lo habían acusado de asesinato y de posesión ilegal de un arma de fuego siendo menor de edad, pero el jurado lo exoneró. El joven podría haber ido a prisión por 60 años por cada uno de los cargos de los homicidios en su contra, y pudo haber pasado el resto de sus días en prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kyle Rittenhouse Trial Continues In Kenosha, WI Credit: Sean Krajacic-Pool/Getty Images Los padres de Anthony Huber —Karen Bloom y John Huber— expresaron su dolor en un mensaje que compartieron con la prensa después del veredicto. "El veredicto de hoy significa que no hay consecuencia para la persona que asesinó a nuestro hijo", expresaron, pidiendo un cambio en nuestro sistema judicial que no permite que una persona que incitó la violencia salga libre. El jurado también lo encontró no culpable de intento de homicidio por herir a Grosskreutz, por lo que hubiera recibido una sentencia de unos cinco años en prisión. Kyle Rittenhouse Trial Continues In Kenosha, WI Credit: Sean Krajacic-Pool/Getty Images Anticipando posible violencia y caos en las calles después del controversial veredicto, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, mandó a tropas de la guardia nacional a proteger la ciudad. Rittenhouse y su equipo de defensa argumentaron que Huber y Rosenbaum intentaron quitarle el rifle y que ellos lo podían haber matado a él si no disparaba. También dijo que Grosskreutz supuestamente se abalanzó sobre él "con su pistola apuntando directamente a mi cabeza". Por otra parte, los fiscales argumentan que fue Rittenhouse el que provocó la violencia al traer un rifle a una situación que era ya volátil. Rittenhouse estaba tratando de "ayudar a su comunidad", dijo el abogado Mark Richards, a cargo de su defensa, según reportó NBC News. El joven dijo que quería proteger a los ciudadanos de Kenosha, extinguiendo fuegos y evitando que los manifestantes destruyeran los negocios. Según The Washington Post habían personas que apoyaban a Rittenhouse aplaudiendo y celebrando a las afueras de la corte. El veredicto ha causado conmoción y ha generado opiniones encontradas.

