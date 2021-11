Muere de forma repentina el pelotero dominicano Mario Lugo: estaba a un día de cumplir 46 años El expelotero de los Blue Jays de Toronto, Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis es el segundo jugador dominicano en fallecer en un plazo de una semana. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio Lugo Julio Lugo | Credit: Dilip Vishwanat/Getty Images Este lunes murió en Santo Domingo el pelotero Julio Lugo, quien estaba a solo un día de cumplir sus 46 años. El jugador de Grandes Ligas se convierte así en el segundo pelotero dominicano en fallecer en un plazo de una semana. Los hechos ocurrieron por la mañana, luego de que Lugo realizara sus ejercicios en un gimnasio local. Al salir, y mientras se dirigía a casa conducido por su chofer, comenzó a sentir malestares. "Él se sentía bien y de repente sintió un mareo y le dio un infarto", aseguró Rafael Santana, compadre del fallecido al diario periódico local Diario Libre. De inmediato fue llevado al hospital Real Santo Domingo donde se pronunció su fallecimiento. Rina Lugo, hermana del fallecido, confirmó las noticias de ESPN. Se presume que su muerte ocurrió a causa de un paro cardíaco. De acuerdo a dicha fuente, Lugo nació un 16 de noviembre de 1975 y jugó con los Astros de Houston, Blue Jays de Toronto, Medias Rojas de Boston, Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore y Bravos de Atlanta. El nacido en Barahona también jugó a nivel local con las "Estrellas Orientales" en cinco campeonatos nacionales y también firmó con los Leones de Escogido. Julio Lugo Julio Lugo | Credit: Doug Benc/Getty Images Julio Lugo se convierte así en el segundo pelotero dominicano en fallecer en un plazo de una semana. El pasado lunes se informó en Puerto Rico del repentino deceso del exlanzador Pedro Feliciano, quien increíblemente también tenía 45 años al momento de fallecer: Pedro Feliciano #55 of the New York Mets Pedro Feliciano #55 of the New York Mets | Credit: Photo by Chris Trotman/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliciano murió mientras dormía en su casa en Puerto Rico y el lunes pasado, según informó ESPN. "Los Mets están muy entristecidos al enterarse de la pérdida de un miembro de su familia", se dijo por medio de un comunicado de prensa. "Pedro Feliciano será recordado como un querido jugador de la organización de los Mets por su impacto como gran compañero de equipo, así como por su reputación como uno de los relevistas más competitivos, duraderos y confiables durante su tiempo en Queens". Según ESPN Julio Lugo se dedicaba ahora a otras empresas y participaba como comentarista de los programas locales La Semana Deportiva y La Hora del Deporte. Que en paz descanse.

