¡Habló el Tribunal Supremo! ¿Reconoció al supuesto hijo secreto de Julio Iglesias? Javier Sánchez, de quien las pruebas de ADN arrojaron un 99.9 por ciento de compatibilidad entre el cantante y su supuesto hijo, ya obtuvo una respuesta. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Javier Sánchez lleva años luchando por conseguir que su supuesto padre, el legendario ídolo de la música, Julio Iglesias, le reconozca como hijo, entablando una batalla legal que ya lleva tres décadas y que quizá todavía no haya terminado. Su madre, una bailarina portuguesa llama María Edite Santos mantuvo una relación con el cantante en el año 75. Su hijo Javier nació en los noventa, y al reclamar la paternidad del intérprete de Bambolero, no tuvo forma de probarlo, al no tener muestras de ADN, ya que el artista se negó a hacérsela. Cinco años después, Sánchez volvió a los juzgados y aunque, como aseguró el diario El País, el juez de Primera Instancia le dio la razón, la demanda fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valencia tras la apelación del cantante. Julio Iglesias Credit: IG Julio Iglesias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena SER anunció esta semana que el Tribunal Supremo certificó que Javier Sánchez no es hijo de Julio Iglesias y no admitió el recurso presentado por el primero debido a que el caso ya fue juzgado en el pasado y no produce una nueva decisión: "no concurre el interés casacional alegado por el recurrente", y le imponen además las costas del proceso. Ante este nuevo golpe, El País compartió que Sánchez aseguró a través de su abogado, Fernando Osuna, que están dispuestos a continuar peleando y llevar su caso ante el Tribunal Constitucional o ante el mismísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si hace falta.

