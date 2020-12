Close

Adolescente fue asesinado protegiendo a su madre del salvaje ataque de su padrastro Julio Cesar Guadalupe Rodríguez, de 15 años, murió en Minnesota defendiendo valientemente a su madre del abuso físico de su padrastro. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por su padrastro en Minnesota. Julio Cesar Guadalupe Rodríguez estaba tratando de defender a su madre del abuso físico del hombre de 27 años, identificado como Jaime Vaca. El agresor atacó a la madre de Rodríguez, una mujer de 35 años, con un cuchillo y la hirió gravemente. El valiente adolescente perdió su vida enfrentando a su padrastro durante el incidente de violencia doméstica. La madre del joven fue hospitalizada y los doctores esperan que se recupere. El adolescente murió en la escena, aunque los paramédicos trataron de revivirlo. Vaca enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y de agresión por apuñalar a su esposa y a su hijastro. Image zoom Credit: Facebook En un post en Facebook, el jefe de la policía, David McKichan, lamentó la tragedia. El oficial dijo que habían otros cinco niños en la casa cuando ocurrió la tragedia y que los pequeños habían sido testigos del asesinato. El policía celebró la valentía del adolescente aunque trágicamente le costó la vida. "A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos salvar al jovencito que actuó de la manera más heroica", contó. "Todos queríamos un final diferente para él. Lo que él hizo en defensa de su familia fue increíble y debe ser reconocido. Su amor por su madre y por sus hermanos fue demostrado sin duda alguna y todos los que son parte de esta investigación se sienten conmovidos por sus acciones. Él les salvó las vidas", añadió sobre los seres queridos que el joven defendió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook/Julio Cesar Rodriguez Una cuenta fue creada en Facebook para recaudar fondos para pagar los gastos fúnebres el adolescente. No se sabe aún si Vaca tiene un abogado que lo represente.

