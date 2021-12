Julián Assange, fundador de WikiLeaks, podría ser extraditado a Estados Unidos y enfrentar cargos de espionaje El australiano Julián Assange, fundador de WikiLeaks, podría enfrentar cargos de espionaje y ser extraditado a Estados Unidos. Sus abogados aseguran que su salud mental es frágil y teman que pueda suicidarse. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julian Assange Credit: (Chris J Ratcliffe/Getty Images) El gobierno de Estados Unidos ganó una apelación el viernes en la corte de Londres que permitirá que Julian Asange, el fundador de WikiLeaks, sea extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos de espionaje, reporta PEOPLE. Asange, de 50 años, ha sido acusado bajo la Ley de Espionaje en Estados Unidos por la publicación de cables diplomáticos y militares clasificados hace una década, en el 2010. Los abogados del australiano argumentaron que la salud mental de Asange era muy frágil para enfrentarse al sistema judicial estadounidense. Sus defensores argumentaban que Asange podría suicidarse si era encarcelado en Estados Unidos y enfrentaba este tipo de presión legal. Oficiales del gobierno estadounidense argumentó que Assange "no tiene historial de enfermedad mental severa" y le dijeron a los jueces británicos que Asange podría cumplir la sentencia que le diera la corte estadounidense en su natal Australia si accedían a extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado. Julian Assange Credit: (Jack Taylor/Getty Images) Entre los cargos que enfrenta Asange está romper una ley de espionage y conspirar para hackear computadoras del gobierno estadounidense. Los abogados de Asange dicen que él estaba actuando como periodista y debe ser protegido por la primera enmienda a ejercer su derecho de libre expresión. Asange publicó documentos filmados que exponían polémicas acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Iraq y Afganistán. Si es encontrado culpable, Asange podría ser sentenciado a cadena perpetua, o 175 años en la cárcel. Sin embargo los abogados estadounidenses han dicho que "la sentencia más larga que ha sido impuesta por esta ofensa es 63 meses", reporta The New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julian Assange Credit: (Chris J Ratcliffe/Getty Images) La prometida de Assange, Stella Moris, aseguró a Sky News del Reino Unido que apelarán esta decisión. Su equipo legal tiene dos semanas para apelar a la Corte Suprema. Assange está en la prisión de alta seguridad Belmarsh en Londres. Fue arrestado en abril del 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres después de que su asilo político fuera revocado.

