El juicio del Chapo Guzmán se convierte en atracción turística

Joaquín el Chapo Guzmán Loera y su mujer, Emma Coronel Aispuro se han convertido, “sin querer queriendo” en celebridades de Nueva York. Desde la extradición del temible capo de 61 años a una celda de máxima seguridad en Manhattan, hasta el inicio de su juicio a principios de noviembre pasado en la Corte Suprema de Brooklyn, el narco y su esposa de 29 años han acaparado la atención de la prensa.

Ahora, el espectáculo se ha covertido también en magneto para los turistas que quieren ver de cerca al legendario capo que se fugó de las autoridades mexicanas de forma espectacular y que se ha convertido en fuente de inspiración para innumerables corridos, películas y libros.

Según el diario The New York Times la corte permite que 50 personas presencien cada una de las audiencias del caso. 17 de esos asientos están reservados para la prensa y el resto se reparte entre el público que tiene que llegar a tempranas horas de la mañana para poder conseguir su entrada al juicio.

Según dicha fuente, entre quienes se han colado al juicio hay turistas de países como Lutuania o Guatemala, así como de distintos estados del país, quienes en lugar de ir a Broadway o visitar al árbol de Navidad de Rockefeller Center se han trasladado hasta la Nueva York para ver el juicio del Chapo.

Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo, a las afueras de la corte en Brooklyn:

HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images

Dos abogados del Chapo: Eduardo Balarezo (izq.) y William Púrpura

DON EMMERT/AFP/Getty Images

“Todos en mi casa están celosos, no pueden creer que estoy en el juicio del Chapo”, declaró a dicho medio Greg Gold, un abogado de Denver Colorado quien tuvo la suerte de poder entrar a una de las sesiones del juicio hace unos días. “Esto es mejor que ver [la obra de teatro] Los Miserables“.

El narcoturismo no es nada nuevo, sin embargo es cada vez más un fenómeno creciente entre los visitantes de países como México y Colombia. Y para muestra basta un botón: según los expertos, en lo que va del 2018 la ciudad de Medellín, en Colombia, ha recibido más de 470,000 visitantes extranjeros. De esa cifra se estima que muchos viajan hasta ahí para conocer la casa y el barrió donde vivió el fallecido Pablo Escobar.

Sin embargo dicha tendencia no es bienvenida por todos, aún a pesar de la derrama económica que genera. “Quien venga a nuestro país a hacer apología del delito no es bienvenido”, declaró en agosto pasado Federico Gutiérrez, alcalde de dicha ciudad. “La mafia es lo peor que nos ha pasado a nosotros como sociedad porque tergiversó valores como el del trabajo honesto y duro al que lo convirtió en dinero fácil, la discreción la cambió por opulencia y le quitó el valor a la vida para ponerle un precio y eso no lo podemos aceptar”.