Las latinas protagonistas del Mundial Femenino 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marta Credit: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP via Getty Images Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá son los países de Latinoamérica presentes en la Copa Mundial Femenina 2023. La presentadora de Telemundo Ana Jurka nos comparte cuáles son las jugadoras latinas que, con su talento, darán de qué hablar en el torneo. Empezar galería En búsqueda del título Trofeo de la Copa Mundial Femenina Credit: Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images Levantar la Copa Mundial Femenina continúa siendo una de las tareas pendientes para el fútbol de Latinoamérica. Un subtítulo de Brasil en el 2007 ha sido el mejor resultado para uno de los nuestros. Australia & Nueva Zelanda 2023 será una nueva oportunidad para intentar la hazaña. La presentadora de deportes Ana Jurka nos comparte su opinión sobre cuáles serán las jugadoras que liderarán a las cinco selecciones que están representando las banderas latinas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Marta Marta Credit: Robert Cianflone/Getty Images A sus 37 años, la mejor jugadora de la historia llega a su sexto Mundial y para la presentadora de Telemundo, será líder indiscutible de la selección brasileña. "Va a ser su último Mundial y yo creo que todas las demás van a tratar de darle a Marta un último Mundial que sea digno", comparte Jurka. 2 de 10 Ver Todo Vanina Correa <p>En Francia 2019, la guardameta argentina fue una de las mejores jugadoras de su selección y en Australia & Nueva Zelanda 2023 nuevamente será determinante en las aspiraciones albicelestes de avanzar a los octavos de final. </p> <p>"De Argentina, mi favorita siempre ha sido Vanina (Correa)", nos confiesa Jurka sobre la admiración que tiene por la experimentada portera.</p> En Francia 2019, la guardameta argentina fue una de las mejores jugadoras de su selección y en Australia & Nueva Zelanda 2023 nuevamente será determinante en las aspiraciones albicelestes de avanzar a los octavos de final. "De Argentina, mi favorita siempre ha sido Vanina (Correa)", nos confiesa Jurka sobre la admiración que tiene por la experimentada portera. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Linda Caicedo <p>Con tan solo 18 años, esta joven jugadora colombiana se ha ganado con su talento un lugar entre las mejores jugadoras de la actualidad. "Todo el mundo habla de Linda Caicedo", asegura la presentadora sobre la popularidad que tiene la cafetera. "Esta chiquitita les dio el gol de la clasificación, ahora juega para el Real Madrid. Es una joya". </p> Con tan solo 18 años, esta joven jugadora colombiana se ha ganado con su talento un lugar entre las mejores jugadoras de la actualidad. "Todo el mundo habla de Linda Caicedo", asegura la presentadora sobre la popularidad que tiene la cafetera. "Esta chiquitita les dio el gol de la clasificación, ahora juega para el Real Madrid. Es una joya". 4 de 10 Ver Todo Raquel Rodríguez <p>La delantera de 29 años será el referente de la selección de Costa Rica. Con sus goles y liderazgo ayudó a que su equipo nuevamente ganara un cupo a una Copa Mundial Femenina. "La amo … es muy buena, tiene mucha experiencia, se roza con todas (las) cracks en la National Women Soccer League", nos comparte la estrella de Telemundo. </p> La delantera de 29 años será el referente de la selección de Costa Rica. Con sus goles y liderazgo ayudó a que su equipo nuevamente ganara un cupo a una Copa Mundial Femenina. "La amo … es muy buena, tiene mucha experiencia, se roza con todas (las) cracks en la National Women Soccer League", nos comparte la estrella de Telemundo. 5 de 10 Ver Todo Lineth Cedeño Lineth Cedeño "Es supertímida, pero cuando entra a la cancha se transforma", asegura Jurka de la razón por la que Lineth Cedeño, de 22 años, es una de las jugadoras latinas a seguir. El pasado mes de febrero, un solitario gol de la delantera canalera ante Paraguay, le dio una alegría histórica a su país, ya que con esta victoria Panamá logró clasificarse por primera vez a una Copa Mundial Femenina. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Debinha <p>Sus goles y experiencia hacen de la delantera brasileña otro de los referentes latinos que veremos en el Mundial. Por ello, la presentadora de Telemundo no duda incluirla en su baraja de jugadoras a las que no debemos perder de vista. </p> Sus goles y experiencia hacen de la delantera brasileña otro de los referentes latinos que veremos en el Mundial. Por ello, la presentadora de Telemundo no duda incluirla en su baraja de jugadoras a las que no debemos perder de vista. 7 de 10 Ver Todo Leicy Santos <p>Para Ana Jurka, la jugadora con el número 10 de la selección colombiana será quien lleve la batuta de su equipo durante el Mundial. "Me fascina. ¡Qué jugadora! Cómo corre, recupera balones, va para atrás. Es la líder", comparte la comunicadora sobre la mediocampista del Atlético de Madrid. </p> Para Ana Jurka, la jugadora con el número 10 de la selección colombiana será quien lleve la batuta de su equipo durante el Mundial. "Me fascina. ¡Qué jugadora! Cómo corre, recupera balones, va para atrás. Es la líder", comparte la comunicadora sobre la mediocampista del Atlético de Madrid. 8 de 10 Ver Todo Kerolin <p>Con 22 años, la joven delantera es una de las grandes promesas de Brasil y su talento seguramente dará para hablar en Australia & Nueva Zelanda 2023. Aunque este es su debut en una Copa Mundial Femenina, la experta en deporte sabe que cuando Kerolin esté en la cancha será una pesadilla para los equipos rivales. </p> Con 22 años, la joven delantera es una de las grandes promesas de Brasil y su talento seguramente dará para hablar en Australia & Nueva Zelanda 2023. Aunque este es su debut en una Copa Mundial Femenina, la experta en deporte sabe que cuando Kerolin esté en la cancha será una pesadilla para los equipos rivales. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Erika Hernández <p>Otra de las jugadoras latinas que destaca la reconocida presentadora es la panameña Erika Hernández, quien con su alegre personalidad se ha transformado en una de las líderes de su selección. "Es quien le pone la fiesta a ese vestidor. Tiene ese espíritu de 'sabemos que nadie cree en nosotros, pero vamos con todo y no tenemos nada que perder'. Eso hace a un equipo muy, muy peligroso", comparte Jurka. </p> Otra de las jugadoras latinas que destaca la reconocida presentadora es la panameña Erika Hernández, quien con su alegre personalidad se ha transformado en una de las líderes de su selección. "Es quien le pone la fiesta a ese vestidor. Tiene ese espíritu de 'sabemos que nadie cree en nosotros, pero vamos con todo y no tenemos nada que perder'. Eso hace a un equipo muy, muy peligroso", comparte Jurka. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las latinas protagonistas del Mundial Femenino 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.