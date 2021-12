El jugador de la NFL Ryan Kelly y su esposa lloran la muerte de su bebé El futbolista Ryan Kelly y su esposa Emma están de luto tras la muerte de su hija. Su esposa perdió el embarazo a las 19 semanas. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir NFL player Ryan Kelly and his wife Emma Credit: Instagram/@Ryan Kelly El futbolista Ryan Kelly —quien juega para los Colts de Indianapolis— y su esposa Emma están de luto tras la muerte de su bebé. Su esposa perdió el embarazo de la niña a las 19 semanas de gestación, reporta PEOPLE. El jugador de la NFL compartió la triste noticia en sus redes sociales. Según informó la pareja, el corazón de su hija por nacer se detuvo por razones que no conocen. Los doctores intentaron salvar a la niña trayéndola al mundo. Tras 48 horas en el hospital y 24 horas de parto, Emma dio a luz el 17 de diciembre a la niña, a quien nombraron Mary. "Nada me hizo más feliz que ser tu papá", escribió el futbolista en Instagram. "Tú fuiste un milagro y siempre lo serás. Siento que nunca pudiste abrir tus dulces ojos para vernos ni tomar tus primeros pasos, pero tienes alas de ángel ahora". Ryan Kelly Ryan Kelly | Credit: Michael Hickey/Getty Images "Te fuiste de este mundo demasiado pronto pero sabemos que Dios tenía un propósito mayor para ti", añadió el futbolista. Ryan Kelly le agradeció a su hija que los cuidara desde el cielo, a ellos y a sus futuros hermanos. NFL player Ryan Kelly and his wife Emma Credit: Instagram/@Ryan Kelly Emma reveló en Instagram que era importante para ellos compartir la noticia en sus redes sociales para poder "comenzar a sanar y aceptar nuestra nueva realidad". NFL player Ryan Kelly and his wife Emma Credit: Instagram/@Ryan Kelly Emma dice que pudieron al menos abrazar a su hija antes de despedirse de ella. "Era pequeñita, perfecta y increíblemente amada por todos", añadió la madre. La pareja agradeció el apoyo y los mensajes amorosos que han recibido tras dar a conocer el momento doloroso por el que está pasando su familia.

