Juez y fiscal en desacuerdo con la pena de 110 años al camionero cubano: "Excesiva" El juez y el fiscal del caso del camionero cubano condenado a una larga pena de prisión por un accidente en el que murieron cuatro personas consideran la pena excesiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rogel Aguilera-Mederos Rogel Aguilera-Mederos | Credit: Internet La condena de 110 años al camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos por el accidente múltiple en la Interestatal 70 en Colorado el que perdieron la vida cuatro personas, ha avivado el debate alrededor de las leyes que obligan a imponer unas penas mínimas. Incluso el juez y el fiscal del caso han asegurado que es excesiva la cantidad de años a los que han condenado al joven a prisión. Este lunes, el juez de la corte del distrito, Bruce Jones, dijo en la misma sala del tribunal que el código penal no le dejaba margen para establecer una pena de prisión menor, aunque le hubiera gustado hacerlo, de acuerdo con el diario The Denver Post. "Esta es una sentencia tremendamente excesiva", dijo Mark Silverstein, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado. "Clama por la reforma de las leyes de condena. Pero creo que los pedidos de cambio también deben dirigirse al poder de los fiscales, que rara vez se critica pero que en gran medida no se controla. Tienen el poder de decidir quién va a la cárcel y durante cuánto tiempo. Los fiscales deciden los cargos a presentar y deciden qué acuerdos de culpabilidad ofrecer ". Incluso un miembro de la familia de una de las víctimas del incidente dijo que no quería cadena perpetua para el joven conductor del camión, de 26 años. Por su parte, el fiscal Alexis King dijo a través de un comunicado que "agradecería" una reconsideración de la pena de prisión. Rogel Aguilera-Mederos Rogel Aguilera-Mederos | Credit: Internet Aguilera Mederos fue condenado esta semana a 110 años de prisión tras ser declarado culpable del aparatoso accidente que tuvo lugar en 2019, cuando –según alegó– perdió el control de su camión, por lo que chocó contra una docena de vehículos. Como resultado del impacto perdieron la vida Doyle Harrison, de 60 años; William Bailey, de 67; Stanley Politano, de 69; y Miguel Llamas Arellano, de 24. El juez Jones condenó al cubano al mínimo requerido por la ley de 10 años por cada uno de los seis cargos de asalto en primer grado, y al mínimo requerido de cinco años por 10 cargos adicionales de intento de asalto en primer grado. "Lo primero que me pasó por mi mente es que se me acabó la vida, me siento mal, me siento destruido", dijo desde la cárcel el joven al programa Primer impacto (Univisión). "Estoy en shock y no lo creo. Es como tirar mi vida por un vacío". El caso del camionero cubano ha despertado la solidaridad de quienes consideran la pena excesiva, particularmente si se compara con casos de asesinatos en los que los responsables han recibido condenas menos severas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, unos 2.1 millones de personas han firmado una petición en línea para la reconsideración de la condena. Asimismo, un grupo de camioneros cubanos en Estados Unidos llamaron a un boicot al estado de Colorado con el fin de apoyar la causa de Aguilera Mederos. "Fue un accidente. Rogel no es un criminal. No hizo nada criminal. Espero que el gobernador le otorgue clemencia y lo deje libre por el tiempo que Rogel ya estuvo encarcelado", opinó Armando Pérez, un conductor de camiones de origen mexicano, a la agencia EFE.

