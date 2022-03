¿Cancelada? ¡Juez detiene inminente estreno de serie de Vicente Fernández! ¿Qué pasó? Vicente Fernández Jr aplaude la victoria contra la serie de Televisa protagonizada por Pablo Montero cuando estaba a punto de estrenarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a las ampollas que levantó el conocimiento de que en el horno del entretenimiento se cocía una nueva serie acerca de la vida del legendario e irrepetible Vicente Fernández, además de la aprobada por Don Chente y protagonizada por Jaime Camil, Televisa siguió adelante con su proyecto basado en la biografía no autorizada del cantante, basada en la obra El último rey de Olga Wornat, y protagonizada por Pablo Montero. A punto de estrenarse mañana en el canal de Las Estrellas, día 14 de marzo, un juez puso un alto y ahora todo está en el aire. Vicente Fernández Jr. dejó clara su postura frente a esta segunda serie contando la vida de su padre y ahora el estreno ha sido finalmente pospuesto por un juez federal, después de que la familia Fernández solicitara al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, según reportó Milenio, medidas cautelares para que el contenido no viera la luz, algo que hasta este momento no ha causado ninguna reacción pública por parte de Televisa ni de los actores involucrados, quienes continúan promoviendo en redes el gran estreno como si nada pasara. Esta grabación supone el regreso a televisión del atractivo actor Jesús Moré, quien posaba así de feliz junto al resto del reparto. El antiguo presidente de El señor de los cielos, dará vida a Gerardo Fernández: "¡Mi familia durante las dos etapas de El último rey! Estamos a tres días de arrancar este súper proyecto lleno de calidad y talento con compañeros tan profesionales, con los cuales comparto la misma pasión. ¡Es un honor trabajar con ustedes! Los quiero", anunciaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Vicente Fernández Jr celebró en sus redes esta victoria a favor de los deseos de la familia, cuya resolución final tiene en vilo a la audiencia: Pablo Montero Vicente Fernández Credit: IG Pablo Montero El gran cantante Vicente Fernández fue en vida una auténtica leyenda alrededor del mundo y sus fans se cuentan por millones.

