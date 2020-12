Close

Juez ordena a la administración Trump que acepte nuevas solicitudes para DACA Un juez en Nueva York ordenó restaurar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que desde septiembre de 2017 no admitía a nuevos aspirantes al programa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de tres largos y penosos años en que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) quedó suspendido de un hilito llegan buenas noticias. Un juez federal en Nueva York ordenó restaurar dicho mandato para que nuevamente sean admitidas y procesadas las solicitudes de los aspirantes a dicho programa. Como recordaremos el DACA quedó prácticamente suspendido el 5 de septiembre de 2017, cuando la administración del presidente Donald Trump, por medio de su entonces Fiscal General de la Nación, Jeff Sessions y otros funcionarios, congelaron el mandato autorizado en junio de 2014 por el expresidente Barack Obama. El fallo emitido el pasado viernes por el juez Nicholas Garaufis en el tribunal del Distrito de Brooklyn ordena que se vuelvan a admitir nuevas solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y además instruye que se anule una orden girada en julio pasado de reducir el tiempo de duración del permiso de empleo de los acogidos al DACA de dos a un año. Ahora quienes gocen de dicho permiso volverán a gozar de la protección original autorizada por Obama de 24 meses. Image zoom Credit: Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El DACA premitió a casi 800,000 jóvenes llegados en la infancia a este país -conocidos como DREAMers- a permanecer en los Estados Unidos sin el temor de ser deportados y concediéndoles acceso a licencias de conducir, ayuda con sus estudios y otras concesiones actualmente no disponibles para aquellos que carezcan de documentos para permanecer en el país. En julio pasado, y tras una intensa batalla en corte, portavoces del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) finalmente comenzaron a renovar permisos de trabajo por solo un año para los protegidos por el DACA. Sin embargo, y a pesar de un dictamen de la Corte Suprema, dicha dependencia declinó aceptar nuevas solicitudes al programa citando que el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional se encontraba "revisando" dicha decisión, según detallaron múltiples fuentes en su momento.

