Partidos imperdibles de la Copa Mundial Femenina 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mundial Femenino Credit: Dennis Grombkowski/Getty Images La espera ha terminado para el inicio de la Copa Mundial Femenina 2023 y los 32 países participantes ya están listos para la disputa que coronará a las nuevas reinas del fútbol. ¡Dale una mirada a los partidos que no te puedes perder de la fase de grupos! Empezar galería ¡Qué comience la fiesta! <p>Australia y Nueva Zelanda han preparado una fiesta que ningún amante del fútbol podrá olvidar. Alista tu calendario, porque aquí te contamos cuáles son los partidos más interesantes que tendremos durante las primeras semanas del anticipado Mundial Femenino 2023. </p> Australia y Nueva Zelanda han preparado una fiesta que ningún amante del fútbol podrá olvidar. Alista tu calendario, porque aquí te contamos cuáles son los partidos más interesantes que tendremos durante las primeras semanas del anticipado Mundial Femenino 2023. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Estados Unidos vs. Holanda <p>Como si se tratara de un Déjà vu, las dos naciones se vuelven a encontrar una vez más luego de haber protagonizado la final del pasado Mundial Francia 2019. En aquella ocasión, Estados Unidos consiguió su cuarto título mundial al derrotar a Holanda 2 - 0. </p> <p>Sin duda, este será el enfrentamiento más esperado de la fase de grupos y se llevará a cabo el miércoles 26 de julio a las 9:00 p.m. (hora del Este). </p> Como si se tratara de un Déjà vu, las dos naciones se vuelven a encontrar una vez más luego de haber protagonizado la final del pasado Mundial Francia 2019. En aquella ocasión, Estados Unidos consiguió su cuarto título mundial al derrotar a Holanda 2 - 0. Sin duda, este será el enfrentamiento más esperado de la fase de grupos y se llevará a cabo el miércoles 26 de julio a las 9:00 p.m. (hora del Este). 2 de 10 Ver Todo Francia vs. Brasil <p>Dos de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo tendrán que medirse cara a cara en un partido que promete muchas emociones. Las dos naciones llegan con la ilusión de hacer un gran papel y mucho dependerá del resultado de este compromiso. </p> <p>El juego está pactado para el sábado 29 de julio a las 6:00 a.m. (hora del Este). </p> Dos de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo tendrán que medirse cara a cara en un partido que promete muchas emociones. Las dos naciones llegan con la ilusión de hacer un gran papel y mucho dependerá del resultado de este compromiso. El juego está pactado para el sábado 29 de julio a las 6:00 a.m. (hora del Este). 3 de 10 Ver Todo Anuncio Japón vs. España <p>A pesar de no llegar con un rol de favorita, Japón es una de las únicas cuatro naciones que ha tenido el título de campeonas del mundo y esto hace de las niponas un rival de cuidado. Por su parte, el conjunto español ha logrado consolidarse como uno de los equipos más temidos, especialmente porque en su medio campo cuenta con la mejor jugadora del momento: Alexia Putellas. </p> <p>Este imperdible compromiso será el lunes 31 de julio a las 3:00 a.m. (hora del Este).</p> A pesar de no llegar con un rol de favorita, Japón es una de las únicas cuatro naciones que ha tenido el título de campeonas del mundo y esto hace de las niponas un rival de cuidado. Por su parte, el conjunto español ha logrado consolidarse como uno de los equipos más temidos, especialmente porque en su medio campo cuenta con la mejor jugadora del momento: Alexia Putellas. Este imperdible compromiso será el lunes 31 de julio a las 3:00 a.m. (hora del Este). 4 de 10 Ver Todo Alemania vs. Colombia <p>Las alemanas llegan a la Copa Mundial Femenina 2023 con grandes opciones de ganar. Por su parte, Colombia ha tomado por sorpresa al fútbol de Sudamérica y así lo demostró con un segundo lugar en la pasada Copa América Femenina 2022 y un subtítulo mundial en la categoría sub-17 en India 2022. </p> <p>El partido se disputará el domingo 30 de julio a las 5:30 a.m. (hora del Este).</p> Las alemanas llegan a la Copa Mundial Femenina 2023 con grandes opciones de ganar. Por su parte, Colombia ha tomado por sorpresa al fútbol de Sudamérica y así lo demostró con un segundo lugar en la pasada Copa América Femenina 2022 y un subtítulo mundial en la categoría sub-17 en India 2022. El partido se disputará el domingo 30 de julio a las 5:30 a.m. (hora del Este). 5 de 10 Ver Todo Nueva Zelanda vs. Noruega <p>Este será el juego que de inició al evento y el marco no podría ser mejor. Nueva Zelanda, uno de los anfitriones, iniciará su camino ante más de 60,000 espectadores que llegarán al Estadio Eden Park para alentar al seleccionado local. Enfrente tendrán a Noruega, una de las selecciones que ha sido campeona mundial. </p> <p>El compromiso se llevará a cabo el jueves 20 de julio a las 3:00 a.m. (hora del Este). </p> Este será el juego que de inició al evento y el marco no podría ser mejor. Nueva Zelanda, uno de los anfitriones, iniciará su camino ante más de 60,000 espectadores que llegarán al Estadio Eden Park para alentar al seleccionado local. Enfrente tendrán a Noruega, una de las selecciones que ha sido campeona mundial. El compromiso se llevará a cabo el jueves 20 de julio a las 3:00 a.m. (hora del Este). 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Italia vs. Argentina <p>Suecia es el equipo llamado a ganar el grupo G y se espera que la disputa por el segundo lugar de este cuadrangular sea entre Italia y Argentina. Las dos naciones llegan con grandes aspiraciones y su rivalidad histórica en el fútbol harán de este encuentro algo muy interesante. </p> <p>El enfrentamiento está pactado para el lunes 24 de julio a las 2 a.m. (hora del Este). </p> Suecia es el equipo llamado a ganar el grupo G y se espera que la disputa por el segundo lugar de este cuadrangular sea entre Italia y Argentina. Las dos naciones llegan con grandes aspiraciones y su rivalidad histórica en el fútbol harán de este encuentro algo muy interesante. El enfrentamiento está pactado para el lunes 24 de julio a las 2 a.m. (hora del Este). 7 de 10 Ver Todo Canadá vs. Australia <p>Además de contar con el apoyo de su público, Australia también llega con serias intenciones de hacer un buen papel en su Mundial. Canadá por su parte ha logrado conformar uno de los equipos más fuertes de la actualidad. Las dos selecciones estarán luchando por ganar el primer lugar del grupo B y definitivamente este partido definirá el futuro de las dos naciones. </p> <p>El juego será el lunes 31 de julio a las 6:00 a.m. (hora del Este). </p> Además de contar con el apoyo de su público, Australia también llega con serias intenciones de hacer un buen papel en su Mundial. Canadá por su parte ha logrado conformar uno de los equipos más fuertes de la actualidad. Las dos selecciones estarán luchando por ganar el primer lugar del grupo B y definitivamente este partido definirá el futuro de las dos naciones. El juego será el lunes 31 de julio a las 6:00 a.m. (hora del Este). 8 de 10 Ver Todo Inglaterra vs. Dinamarca <p>Para la selección de Inglaterra esta parece ser la mejor oportunidad de llegar a la final de un Mundial, luego de coronarse campeonas de la Eurocopa Femenina 2022. Para ganar su grupo tendrá que enfrentar a una aguerrida selección de Dinamarca, una de las mejores selecciones europeas de la actualidad. </p> <p>Este enfrentamiento está programado para el viernes 28 de julio a las 4:30 a.m. (hora del Este). </p> Para la selección de Inglaterra esta parece ser la mejor oportunidad de llegar a la final de un Mundial, luego de coronarse campeonas de la Eurocopa Femenina 2022. Para ganar su grupo tendrá que enfrentar a una aguerrida selección de Dinamarca, una de las mejores selecciones europeas de la actualidad. Este enfrentamiento está programado para el viernes 28 de julio a las 4:30 a.m. (hora del Este). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brasil vs. Panamá <p>Australia & Nueva Zelanda 2023 será el debut de la selección de Panamá en torneos orbitales y en su primer partido Mundialista deberá enfrentar a uno de los grandes referentes del fútbol: Brasil. Este será el único juego de la fase de grupos que enfrente a dos seleccionados de Latinoamérica. </p> <p>El partido se disputará el lunes 24 de julio a las 7:00 a.m. (hora del Este). </p> Australia & Nueva Zelanda 2023 será el debut de la selección de Panamá en torneos orbitales y en su primer partido Mundialista deberá enfrentar a uno de los grandes referentes del fútbol: Brasil. Este será el único juego de la fase de grupos que enfrente a dos seleccionados de Latinoamérica. El partido se disputará el lunes 24 de julio a las 7:00 a.m. (hora del Este). 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Partidos imperdibles de la Copa Mundial Femenina 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.