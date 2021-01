Close

Juan Manuel Cortés habla de su salud tras ser operado de tumor maligno. ¿Está libre de cáncer? Juan Manuel Cortés de Suelta la sopa (Telemundo) confesó que en el 2020 le removieron un tumor maligno del intestino tras vencer el cáncer en el 2015. ¿Cómo está su salud hoy en día? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Manuel Cortés de Suelta la sopa (Telemundo) arrancó el 2021 lleno de esperanza. En un video que publicó en Instagram, el periodista colombiano confesó que fue operado en enero del 2020 de un tumor maligno, tras vencer el cáncer en el 2015. Cortés agradeció este nuevo milagro y habló en detalle sobre la crisis de salud que atravesó. "Tengo tantas cosas que agradecerle a Dios", reflexionó. "Con certeza, con mente positiva, yo comencé mi año operándome, haciéndome una cirugía el 6 de enero del 2020. El día de reyes voy a cumplir un año de esa cirugía". Cortés recuerda que la cirugía era tan compleja que su doctor temía operarlo de un tumor en el intestino. "Para poderlo sacar tuvieron que partirlo en siete pedazos", dice sobre la masa que le retiraron, que resultó ser maligna. Tras superar el cáncer en el 2015 tras someterse a quimioterapia, Cortés admite que enterarse de este nuevo tumor cancerígeno fue un susto enorme. "Que bendición que estoy aquí contándoles la historia y que estoy libre de cáncer". Image zoom Credit: (Tommaso Boddi/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agradece que su madre, quien vive en Colombia, estuvo con él en Miami durante la etapa de su recuperación. "Tuve el amor de mi mamá que me ayudó a recuperarme de la operación. Yo estaba seguro de que Dios me iba a sanar", asegura. "Eso me confirma el valor de la certeza... Cuando llega algo negativo, algo que pueda parecer una tragedia, nuestra misión es encontrar la bendición detrás de ese desafío". Cortés compartió sus mejores deseos para sus seguidores en Instagram, animándolos a tener esperanza y soñar en grande: "Aunque ha sido un año de desafíos, tenemos que enfocarnos en las bendiciones que tenemos, comenzando por el milagro de la vida. Espero que este 2021 sea un año maravilloso para ti y para los tuyos", escribió junto a una foto con sus colegas en el set del programa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Juan Manuel Cortés habla de su salud tras ser operado de tumor maligno. ¿Está libre de cáncer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.