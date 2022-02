Hispano de Nueva York muy afortunado gana $10 millones en la lotería por segunda vez Juan Hernández es probablemente el hombre más afortunado de Estados Unidos, luego de ganar por segunda vez en tres años un premio de $10 millones de la lotería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Hernández Juan Hernández | Credit: New York Lottery Juan Hernández es probablemente ahora mismo el hombre más afortunado de Estados Unidos, luego ganar por segunda vez en tres años un premio de $10 millones de la lotería de Nueva York. Hernández aseguró que conserva la gran suma que ganó en 2019, por lo que tras su nuevo golpe de suerte ahora tiene mucho más fondos para disfrutar la vida y ayudar con donaciones a quienes lo necesitan, tal como ha hecho en los últimos tiempos. El hombre jugó el raspadito Deluxe que compró en un comercio de la localidad de Hempstead. En 2019 había ganado el Cash Spectacular. Este nuevo premio el hispano decidió reclamarlo con un pago único de $6,510,000, después de las retenciones del gobierno. Juan Hernández Juan Hernández | Credit: New York Lottery De acuerdo con el Daily Mail, con su primer premio Hernández lo primero que hizo fue pagar la hipoteca de su casa en Hempstead. Luego de que se supiera la noticia de su segundo premio, muchas son las personas que le han dejado mensajes de felicitación y agradecimiento a Hernández. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con su donación monetaria, he podido obtener un camión nuevo y volver al trabajo después de meses de lucha", escribió el camionero Wesley Hunter, de Texas. "La gente como tú es una inspiración para todos". Por su parte, Hernández dijo al Daily Mail que este premio piensa donarlo. "Esta vez donaré mi victoria", aseguró.

