Causa indignación video de periodista Juan Fernando Barona golpeando a su novia en un elevador Un video del periodista colombiano Juan Fernando Baraona golpeando a su novia en un elevador mientras un amigo ve todo y no hace nada, ha causado indignación. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video del periodista colombiano Juan Fernando Barona golpeando a su novia en un elevador se ha hecho viral y ha causado indignación. En el video, revelado por la ONG Jacarandas, se ve a Barona golpeando a una mujer que está tirada en el piso del elevador mientras otro hombre (un amigo del periodista) lo mira todo y no hace nada por ayudarla. Al contrario, el hombre que es testigo de la paliza —identificado como Nicolás Vergara— detiene la puerta del elevador abierta y pone unas bolsas dentro del ascensor, sin parar al agresor. Barona fue despedido de Noticias Uno tras hacerse público el video. Jorge Acosta, gerente del canal, anunció: "A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso". El periodista está en Egipto cubriendo el viaje del presidente Gustavo Petro en la cumbre del clima y tendrá que regresar a Colombia a enfrentarse a la justicia, reporta el diario El País. El País cita la denuncia, interpuesta por Danielle Silveira, una joven brasileña que dice haber tenido una relación amorosa de casi cuatro meses con el periodista, quien la sacó a golpes de su apartamento la madrugada del 14 de octubre. Las cámaras de seguridad del estacionamiento del edificio donde vive Barona captaron la agresión. Tras una evaluación médica, Silveira recibió 15 días de incapacidad. "En uno de los videos se aprecia cómo es arrastrada por Juan Fernando y su amigo en el parqueadero. Estando en la calle, Juan Fernando varias veces la golpea y la tira contra el piso", detalla la demanda. "En mi defensa logré aruñar a Juan en el cuello y le rasgué su camisa", relata Silveira a las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Fernando Barona agrecion En una foto en Twitter, Barona ha mostrado marcas en el cuello, diciendo que él también sufrió violencia. "Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos", escribió en Twitter el periodista. "Como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados". Hay una orden de protección que le prohibe a Barona acercarse a Danielle Silveira. "No acepto cargos de violencia familiar en el contexto de familia, pues ella y yo nunca hemos tenido la intención de conformar una familia, no somos esposos, ni mucho menos compañeros permanentes, como relata mi exnovia ante esta comisaría", dice Barona, según el documento. El caso sigue bajo investigación.

