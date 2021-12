Policía de 30 años en Florida acusado de enviar mensajes sexuales a un adolescente e invitarlo a playa nudista Juan Antonio García, un policía de 30 años en Florida, está acusado de enviarle mensajes sexuales a un adolescente de 15 años. Si es encontrado culpable, podría pasar 30 años en prisión. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un policía en Florida enfrenta cargos por mandar mensajes de contenido sexual a un menor de edad, reporta el diario The New York Post. Juan Antonio García, de 30 años, quien trabajaba para el departamento de policía de Sewall's Point, fue acusado de acosar sexualmente a un estudiante de 15 años. El padre del adolescente descubrió los mensajes de texto y lo reportó a las autoridades. Según documentos legales, el policía también invitó al adolescente a acompañarlo a una playa nudista y a realizar actos sexuales. García le pidió al menor que grabara un video masturbándose y se lo mandara. Además García le preguntó al joven de 15 años si estaba dispuesto a hacerle sexo oral y le dijo que se encontrara con él en un parque el 23 de noviembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Flashing lights on a police car Credit: Getty Images Cuando García llegó al parque, fue arrestado. Según documentos de la corte obtenidos por el diario The Miami Herald García conocía al adolescente desde hace cinco años. El joven de 15 años trabajaba en el camión de tacos del policía. El departamento de policía suspendió a García mientras continúa la investigación del caso. El policía salió de la cárcel tras pagar una fianza de $750,000 y está bajo arresto domiciliario. Si es e encontrado culpable, García podría pasar hasta 30 años en prisión.

Policía de 30 años en Florida acusado de enviar mensajes sexuales a un adolescente e invitarlo a playa nudista

