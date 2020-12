Close

Joven venezolano queda en coma tras ingerir alcohol adulterado durante un paseo en República Dominicana Armando Medina ignoraba que había consumido metanol y pensaba que su reacción era una simple resaca. Hoy presenta daño cerebral y tiene un agujero en la tráquea para respirar. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven venezolano que se encontraba de paseo con amigos en una excursión al sureste de República Dominicana se intoxicó y cayó en estado de coma después de ingerir alcohol adulterado. Armando Medina, de 34 años, permaneció dos semanas en coma tras el incidente que tuvo lugar en la isla Saona el 31 de octubre, se dio a conocer esta semana a través de medios locales y las redes sociales. Según reportes del canal de noticias SIN, Medina se encontraba con unos amigos en el viaje y fue el único que consumió alcohol de una botella etiquetada “ron dominicano”. Al día siguiente, el joven que es un artista de tatuajes sintió lo que él interpretó como síntomas de una resaca. Sin embargo, estos fueron empeorando y Medina tuvo que ir a un centro médico. “Armando ignoraba lo que había consumido y se pensaba que se trataba de una simple resaca. El lunes 2 de noviembre se intensifican los síntomas graves y junto a su esposa y amigos se dirigen a su centro médico sin saber el porqué de estos síntomas. Armando se desvaneció y entró en estado de coma. En los resultados médicos se revela que la causa es acidosis metabólica, causada por intoxicación por metanol”, cuenta su familia en la cuenta de Instagram del joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apenas esta semana Medina pudo mover los brazos y abrir y cerrar los ojos; respira por un agujero en la tráquea, es alimentado por una sonda y tiene daño cerebral, informó el periódico local Listín Diario. Ante la gravedad de la situación, el gobierno reveló que se hará cargo de los gastos médicos del joven que superan los 2,000,000 pesos dominicanos [Unos $35,000]. Además, se canceló la licencia de la empresa encargada del viaje, ATA Excursiones, e igualmente se cerró la agencia, según un comunicado. “A pesar de toda la situación, Armando de vez en cuando nos regala una sonrisa. Esta vez fue jugando pelea de dedos con un amigo. Ya tiene algo de movilidad en los dedos y el progreso es bastante positivo”, escribió su esposa, Aihnoa Garate, en sus redes. El pronóstico médico de Medina es reservado luego de que fue sometido a múltiples tratamientos de diálisis. Tras nueve días en coma y 20 en cuidados intensivos, aún se encuentra hospitalizado, según medios locales. Garate creó una cuenta de GoFoundMe para recaudar fondos para cubrir gastos adicionales, como la terapia física que necesitará su esposo en un futuro, entre otras cosas. La pareja tenía previsto irse de República Dominicana y mudarse a España en enero, según reportes del canal de noticias CNN.

