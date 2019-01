Joven turista queda paralizada en Tailandia tras contraer rara enfermedad Lena Hansen Caroline Bradner, una maestra de 22 años de Virginia que viajó a Tailandia y quedó paralizada tras contraer una rara enfermedad, ahora regresará a Estados Unidos. Hace dos semanas, la joven comenzó a experimentar síntomas de una condición que la dejó paralizada justo antes de Navidad. La familia creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para transportar a Caroline de vuelta a casa y cubrir sus gastos médicos. El 22 de diciembre, Caroline —quien se mudó a Tailandia en octubre para enseñar inglés— se dio cuenta que no podía mover el cuerpo al despertarse. La joven fue llevada a un hospital local por una amiga y fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barre, una rara enfermedad autoinmune que ataca los nervios, causando síntimas como debilidad muscular y parálisis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Go Fund Me Sus familiares en Virginia desesperadamente buscaron los fondos para pagar por un vuelo en camilla para Caroline y pudieron recaudar unos $76,000 en su cuenta de GoFundMe ya que el seguro de viaje que habían sacado para ella se negó a pagar por su transporte a casa. Si bien las personas que padecen este síndrome pueden recuperarse, el proceso puede tomar semanas, meses o años. “Ella está mejorando pero aún está paralizada y parece que será una recuperación larga que puede tomar de meses a años”, expresó su hermana en la página de las donaciones. La joven mantiene la esperanza. “Su visita a Tailandia le cambió por completo la perspectiva”, dijo su padre Jim Bradner al canal ABC 8. “Ella dice que las personas allí son increíbles, que siempre están contentas. Creo que ella quiere vivir así. Ella tiene una actitud muy positiva”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.