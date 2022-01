Joven soldado es acusado de causar la muerte de varios compañeros en Carolina del Norte Alrededor de 15 personas más resultaron heridas a causa del incidente protagonizado por el soldado Louis Barrera, de 19 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El infante de marina Louis Barrera deberá enfrentar a la justicia luego de causar un accidente vial en Carolina del Norte en el que perdieron la vida dos compañeros y por lo menos 15 personas resultaron heridas. De acuerdo a las autoridades, el joven de 19 años ignoró los protocolos de seguridad en el manejo de un vehículo militar, por lo que enfrenta cargos de exceso de velocidad y dos delitos menores por las muertes reportadas hasta el momento, informó la Patrulla de Caminos y Carreteras de Carolina del Norte a través de un comunicado. Barrera conducía el vehículo de siete toneladas que transportaba a miembros de la Marina de Estados Unidos cuando se volcó expulsando violentamente a los tripulantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camp Lejeune in Jacksonville crash Credit: WCTI NEWSCHANNEL 12 Aparentemente, el joven conducía a exceso de velocidad cuando intentó girar a la derecha para ingresar en la autopista 17 del estado. Esta maniobra causó que el vehículo se volcara hacia el camellón, catapultando a los pasajeros que viajaban en la parte trasera, reportó People. Instantes después del incidente, un segundo vehículo militar no pudo esquivar el accidente y sin poder frenar cautelosamente, atropelló a uno de los pasajeros que había sido expulsado del camión. "Los conductores y pasajeros de los vehículos son miembros de la Marina de Estados Unidos que opera desde la base militar Camp Lejeune", confirma el comunicado. Las autoridades determinaron que el accidente fue causado por Barrera, ya que no obedecía una velocidad segura al manejar el primer vehículo. Las muertes fueron confirmadas en el lugar de los hechos. El resto de los soldados heridos fueron transportados a diferentes hospitales de la localidad. Por el momento, las víctimas no han sido identificadas públicamente, en espera a que las familias sean notificadas. "Envío nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de los infantes de Marina que perdieron su vida en el trágico accidente de hoy en el Condado de Onslow. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros héroes militares en la base Camp Lejeune y alrededor de Carolina del Norte. Nuestras oraciones para ellos", expresó el gobernador del estado Roy Cooper, a través de su cuenta de Twitter. El senador del estado Thom Tillis, también envió sus condolencias a través de sus redes sociales, asegurando que tanto él como su familia estaban en oración por las víctimas y sus familiares. "Dios bendiga a nuestros miembros del servicio que arriesgan sus vidas todos los días para proteger a nuestra nación", escribió.

