Una joven de 20 años revela extraños síntomas del coronavirus Una estudiante de la universidad de Buffalo que estaba de visita en Italia compartió en redes sociales que sintió unas síntomas poco comunes. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer estadounidense de 20 años que dio positivo al nuevo coronavirus reveló a través de sus redes sociales que había experimentado síntomas que no se habían asociado con la enfermedad como la pérdida de audición y la pérdida del sabor. Julia Buscaglia compartió en Twitter que durante su estancia en Italia comenzó a sentirse muy enferma. Además de dolor de garganta, una intensa fiebre y fuertes dolores de cabeza, también sintió algo poco común: problemas para escuchar por su oído izquierdo. "No tienes que tener los síntomas para ser positivo. El único síntoma que tuve que fue similar fue fiebre. Me palpitaba la cabeza, me latían los oídos y me parecía que me ardía la garganta. Me dolía el cuerpo, tenía escalofríos y tenía fiebre de 100.2”, fueron algunos de los comentarios que compartió en su cuenta. Image zoom Twitter/@juliabuscaglia Según el New York Post, la joven empezó a sentirse enferma el 29 de febrero y, aunque dos días después se fue sintiendo mejor, decidió ir al médico preocupada por el número de casos de coronavirus en Europa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El médico le dijo que tenía un resfriado. Pero poco a poco comenzó a perder audición en ambos oídos, además de pérdida de sabor. No tenía tos o secreción nasal y pensó que estaba congestionada, según cuenta en su Twitter. Buscaglia regresó a Estados Unidos el 4 de marzo, donde 10 después siguiendo los consejos de su familia se hizo la prueba del coronavirus y resultó positiva, informó el Daily Mail. Image zoom Sobre estar de vuelta en su país, comenta que nadie le preguntó dónde había estado ni siquiera en el aeropuerto. Destacó que hizo escala en grandes ciudades. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas asociados al COVID-19 son fiebre, tos y problemas para respirar y los mismos aparecen de 2 a 14 días después del contagio. Uno de los primeros síntomas suele ser tos seca o dolor de garganta. Esto puede ser seguido rápidamente por fiebre y luego, en algunos casos, fatiga. Algunas personas desarrollan dificultad para respirar alrededor del sexto día, reportó el Daily Mail. Advertisement

