Influencer quiere tener los labios mas grandes del mundo: se inyecta veinte veces Esta es Andrea Ivanova, la joven nacida en Bulgaria que busca tener los labios más impactantes del planeta. ¿Has visto sus fotos? By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo de los influencers es sin duda muy competitivo. Personas de todos orígenes, edades y lugares de residencia van hasta límites inimaginables en su búsqueda por conseguir los qulikes de miles y la popularidad en redes. Y entre ellos existen casos que han destacado llamado mucho la atención, especialmente los de aquellos han recurrido a decenas de cirugías para adquirir su imagen ideal. Un ejemplo claro es Andrea Ivanova, una joven originaria de Sofía, capital de Bulgaria, que está acaparando titulares en su búsqueda por los labios más grandes y sexy del mundo. La joven de 22 años se ha operado ya 20 veces y recientemente compartió los impactantes resultados de su última cirugía y que están sacudiendo a la red. En una serie de fotos y videos colgadas en su Instagram, la influencer -que cuenta con más de 36,600 seguidores en dicha plataforma- aparece perfectamente maquillada, con la melena recogida para mostrar su boca tan protuberante por las inyecciones y rellenos, que ya no puede permanecer cerrada. "Mi médico me ha dicho que me va a poner más inyecciones, pero me dijo que tengo que esperar al menos dos meses", exclamó Ivanova al sitio TMZ. "Creo que mis labios se ven adorables, los amo. No estoy segura si son los más grandes del mundo, pero sí son algunos de los más grandes. Yo creo". Un video mostrando los nuevos resultados de su cirugía número 20: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El caso de Ivanova recuerda a influencers como el brasileño Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano gracias a su parecido con el afamado muñeco Ken, el compañero de Barbie. Según sus propios testimonios, el influencer -que recientemente se reveló como mujer transgénero- ha gastado unos $500,000 en procedimientos quirúrgicos y estéticos. Otra que ha acaparado atención en redes es Fatemeh Khishvand , mejor conocida como la Angelina Jolie Zombie, quien ha transformado su rostro de manera impactante y que originalmente recordaba a la actriz ganadora al Oscar, Angelina Jolie. La influencer iraní se encuentra presa en su país y recientemente se supo que estaba ingresada por haber contraído COVID-19.

