Joven que lamió nieve en venta podría enfrentar 20 años de prisión La joven será arrestada bajo cargos de manipulación de delitos graves. By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Luego de una intensa búsqueda para encontrar a una joven que lamió un tarro de helado y lo regresó a la nevera para su venta, la policía finalmente dio con su paradero. El Departamento de Policía de Lufkin, Texas confirmó que ya entrevistó a la chica, originaria de San Antonio, Texas, pero que no dará a conocer su nombre debido a que es menor de edad, según reportes. Además, informó que el caso se enviará al Departamento de Justicia Juvenil de Texas, según una vocera del departamento. La búsqueda por la joven inició luego de que se volviera viral un vídeo donde se le ve a la chica lamiendo un tarro de nieve de la marca Blue Bell en una tienda Walmart del área, para luego regresarlo a la nevera para su venta. Entre risas y burlas, la chica, junto a un acompañante encuentran la travesura graciosa y continúan por la tienda sin remordimiento. Image zoom Twitter De acuerdo a la marca Blue Bell, el tarro de nieve que fue dañado, nunca se vendió ya que logró removerlo a tiempo de su refrigerador. “Nuestro personal reconoció la locación en el vídeo e inspeccionamos la nevera”, aseguró la compañía en un comunicado. “Basado en la locación y en la inspección del tarro, creemos que hemos recuperado el medio galón de nieve que fue dañado. Como extrema precaución, también hemos removido todos medios galones de esa locación”. Image zoom Lufkin Police & Fire SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La compañía aseguró que notificó a la policía en cuanto uno de sus empleados reconoció el lugar donde se llevó a cabo el incidente. “La alteración para empeorar los alimentos no es un juego y no lo toleraremos en nuestros productos”, puntualizó la compañía. Antes de haber sido identificada como una menor, la joven enfrentaba hasta 20 años de prisión. La policía planea arrestarla bajo cargos de manipulación de delitos graves. Isis Sauceda Advertisement EDIT POST

