Jóvenes hispanas comprometidas para casarse desaparecen y sus familias piden ayuda Stephanie Mayorga, de 27 años, y Paige Escalera, de 25, fueron vistas por última vez el 15 de abril. Las familias de las jóvenes hispanas —que estaban comprometidas para casarse— piden ayuda para encontrarlas. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía en Carolina del Norte está buscando a dos mujeres desaparecidas. Stephanie Mayorga, de 27 años, y Paige Escalera, de 25, fueron vistas por última vez el 15 de abril. Según una publicación en Facebook del departamento de policía de Wilmington, la pareja fue vista por última vez en la zona de la avenida Kerr y Randall Parkway. Las autoridades creen que estaban en un carro Dodge Dart gris oscuro con placa de Carolina del Sur. Las jóvenes hispanas están comprometidas para casarse, según anunció Escalera en Facebook. Stephanie y Paige fueron reportadas como desaparecidas tres días después de que su compañera de vivienda las viera por última vez. Al salir de su apartamento sobre las 10 p.m. el 15 de abril, iban vestidas con ropa deportiva. Image zoom Wilmington, NC Police Department La hermana de Escalera, Stevie Jenkins, pide ayuda a la comunidad para encontrarla y reveló que su hermana tiene varios tatuajes en los brazos. Según ella, su hermana dejó su teléfono celular en su apartamento y fue entregado a la policía como parte de la investigación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las autoridades ven la desaparición de las chicas como algo sospechoso e investigan un posible crimen. La policía de Nueva York también las está buscando ya que Stephanie antes vivía en ese estado. "Este es un momento muy difícil para mi familia y para mí y me siento muy abrumada", confesó la hermana de Escalera, Stevie Jenkins, en Facebook, donde pide desesperadamente ayuda para traerla de vuelta a casa. "Apreciamos cualquier tipo de información y sus oraciones", añadió. Si tiene información sobre su paradero llame a la policía de Wilmington al (910)-343-3609.

