Desgarrador: ¡joven papá muere al preparar fiesta para confirmar el sexo de su bebé en camino! Aquí los detalles de esta impactante tragedia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con tan solo 28 años, el joven papá Christopher Pekny murió el pasado fin de semana mientras montaba un artefacto que ayudaría a desvelar durante una fiesta de gender reveal, si su bebé sería niño o niña, reveló la policía del estado de Nueva York. El domingo, mientras preparaba el artilugio que descubriría el misterio del sexo de su bebé, el aparato explotó, según el comunicado emitido por las autoridades que ya están investigando el caso. El hermano de la víctima de 27años, Michael, también resultó herido. Peter Pekny, su hermano mayor, describió el siniestro en una entrevista al New York Times como "un accidente poco común". Así lo expresó: "el más extraño entre los accidentes raros que nadie pudiera imaginar", dijo al periódico. También aseguro que ambos hermanos eran buenos construyendo cosas, incluso que Christopher era un talentoso mecánico, por lo que cuesta creer que justamente les sucediera a ellos. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si puedes pensar en dos personas, las dos personas más unidas del mundo… Multiplica eso por diez", comentó acerca de la relación entre ambos hermanos. En la misma entrevista reveló que Christopher sabía que iba a ser papá de un niño desde las pasadas Navidades: "Estaba deseando formar una familia", apuntó tristemente. Ya se han dado numerosos accidentes al organizar estas fiestas que con sus explosiones han generado más de una tragedia. Basta recordar el gigantesco fuego provocado por una de ellas que no hace mucho terminó con la vida de 25 personas.

