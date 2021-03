Un padre hispano lucha por su vida tras ser herido de gravedad en los tiroteos en Atlanta Elcías Hernández-Ortiz se encuentra hospitalizado en condición crítica a causa de las heridas que recibió en uno de los tiroteos que sembró el pánico el miércoles en las afueras de la capital de Georgia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven padre originario de Guatemala lucha por su vida en un hospital tras sobrevivir a uno de los tiroteos que dejó ocho muertos en tres spas de belleza en las afueras de Atlanta, GA. Elcías Hernández-Ortiz fue herido cuando se dirigía a enviar dinero a sus padres en una agencia de envíos situada al lado del local de Young's Asian Massage, uno de los tres spas en los que abrió fuego Robert Aaron Long, de 21 años, según las autoridades. "¡Me han disparado! ¡Por favor ven! ¡Te necesito!", aseguró Flor González que le dijo su marido de 30 años por teléfono cuando fue herido, según el diario The Washington Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer de 27 años junto a su hija Yoseline, de 9 años, se trasladó al lugar de los hechos en un centro comercial de la localidad de Woodstock, donde encontró a su esposo tirado en el suelo y rodeado de policías y personal de primeros auxilios. "Fue la cosa más horrible", dijo González al diario. elcias hernandez ortiz Image zoom Credit: GOFUNDME La preocupada esposa reveló que horas más tarde, cuando finalmente pudo ver a su marido, lo encontró con el rostro completamente vendado y tubos médicos saliendo por la boca sin poder comunicarse. "[Le dije] que nada ni nadie lo podría derrumbar", comentó entre lágrimas González, sobre lo que esposo siempre le repetía. "[Le dije:] 'Este es el momento para que me compruebes, este es el momento para que me lo demuestres y salgas de esta'… Sé que me estaba escuchando lo que le decía porque se movió y porque le dije que su hija lo esperaba en casa para su cumpleaños número 10, que ya va a ser". Hernández-Ortiz fue herido en la frente, la garganta, los pulmones y el estómago, y que se encuentra en condición crítica, según The Washington Post. A pesar de ello, los médicos aseguraron que está respondiendo al tratamiento, por lo que podría recuperarse. "Será un camino largo, pero agradezco a Dios de haberle dado otra oportunidad", comentó la esposa. Long afronta ocho cargos de asesinato y uno de asalto agravado hasta el momento. Las autoridades, que siguen investigando el caso y los motivos del presunto asesino, no descartan que también actuara por prejuicios racista a pesar de que lo haya negado y atribuido sus actos al deseo de eliminar "tentaciones" que alimentaban su "adicción sexual", de acuerdo al diario The New York Times. "Cual quiera que haya sido el motivo de este hombre, sabemos que la mayoría de las víctimas son [de origen] asiático", comentó la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance. "También sabemos que esto es una situación [de agresiones a miembros de la comunidad asiática] que está pasando en todo el país. Es inaceptable, es aborrecible y tiene que parar". La esposa de Hernández-Ortiz aseguró que se encuentra devasta por lo sucedido y compadece a las familias de los fallecidos. "No puedo entender por qué alguien haría algo como esto", dijo González, a lo que agregó que su esposo estaba simplemente en el lugar equivocado a la hora equivocada. "Es fuerte y optimista, y eso le ayudará a salir adelante", expresó. González creó una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, para costear los gastos médicos y la cirugía plástica a la que deberá ser sometido su esposo en un futuro.

Share options

Close Login

View image Un padre hispano lucha por su vida tras ser herido de gravedad en los tiroteos en Atlanta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.