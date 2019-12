Matan a un joven padre de una brutal golpiza el día de su boda Joe Melgoza, un joven padre, murió de una brutal golpiza el mismo día de su boda. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo que debió ser uno de los días más felices de su vida terminó en tragedia para un joven padre, quien fue asesinado de una brutal golpiza el día de su boda. Joe Melgoza, de 30 años, quien se casó el domingo, fue atacado durante la recepción de su boda en el patio de la casa de un familiar en Chino, California, reportó KTLA. Sobre las 2:20 a.m. la policía encontró a Melgoza gravemente herido y con un fuerte golpe en la cabeza, expresó en un comunicado el Departamento de Policía de Chino. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía llegó a la vivienda tras recibir una llamada sobre una pelea en la avenida Oaks, a unas cuadras de la fiesta de Melgoza. Al llegar al lugar de la pelea, los oficiales encontraron a dos personas golpeadas y testigos les avisaron que había otra persona herida que había estado envuelto en el incidente, pero que había desaparecido del lugar. La policía siguió buscando por los alrededores y encontraron a Melgoza, quien fue llevado de emergencia al hospital, donde murió. Después de la muerte del recién casado, la policía arrestó a dos hermanos, Rony Aristides Castaneda Ramírez, de 28 años, y Josué Daniel Castaneda Ramírez, de 19, como sospechosos del crimen. Aún no se ha revelado si Melgoza conocía a los atacantes. El caso sigue bajo investigación. Image zoom La familia de Melgoza ha creado una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para ayudar con los gastos de su funeral. “Joe era amoroso como hijo, hermano, padre, primo, pareja y amigo”, dice un mensaje en la página de GoFundMe. “Siempre encontraba la manera de hacerte sonreír. Siempre estaba ahí para quien necesitara una mano amiga. Nos lo arrebataron de una manera tan trágica y horrible”, lamentaron sus seres queridos. El recién casado dejo atrás a su esposa y a su hija Lilly. Que en paz descanse. Advertisement

