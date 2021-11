Joven operador de tirolesa muere intentando salvar a una mujer Testigos aseguran que el joven de 34 años Joaquín Romero sacrificó su vida por salvar a una visitante del parque de atracciones donde trabajaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Visitantes al parque de tirolesas La Jolla Zip Zoom Zipline, en la reserva de la tribu luiseña de Pauma Valley, en el condado de San Diego, California, describen al instructor Joaquín Romero como todo un héroe tras su intrépida acción arriesgando su vida para salvar a una de sus clientes. De acuerdo a testigos, Romero sacrificó su vida para permitir que una visitante saliera ilesa, luego de que su arnés empezara a deslizarse por el cable conductor, reportó la cadena local KSWB. Cuando el joven instructor de 34 años, que operaba la plataforma, vio que no pudo detenerla, decidió soltar su arnés cayendo al vacío a una altura de alrededor de 70 pies. Joaquín Romero Joaquín Romero | Credit: Facebook El Departamento de Bomberos de la localidad, confirmó el incidente, en el que se utilizaron cuerdas y una canasta de rescate para auxiliar al joven, quien fue helitransportado al Sharp Memorial Hospital donde fue declarado muerto por múltiples lesiones, de acuerdo al diario San Diego Union-Tribune. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Jolla Zip Zoom Zipline La Jolla Zip Zoom Zipline | Credit: La Jolla Zip Zoom Zipline/Instagram La mujer, por su parte, no resultó herida en el incidente. "Estamos tristes y con el corazón roto por el trágico incidente, que involucró a uno de nuestros empleados en la tirolesa de La Jolla Zip Zoom Zipline", comentó la presidenta de la compañía Norma Contreras, a KSWB. "Como cualquier otro empleado, nos enorgullece tener un ambiente de trabajo seguro y una experiencia agradable para nuestros visitantes". Por el momento, el parque se encuentra cerrado al público mientras las autoridades estatales y federales concluyen su investigación.

