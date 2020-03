Joven muestra anillo de compromiso a su abuelo a través de una ventana y su foto se vuelve viral Debido a las restricciones de visitas impuestas por el coronavirus en un asilo de ancianos en Carolina del Norte, la joven Carly Boyd se vio forzada a compartir con su abuelo la noticia que se había comprometido a través de una ventana. Mira la foto que se ha vuelto viral. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de la crisis mundial que se está viviendo debido al coronavirus, el amor y los planes a futuro no se detienen para Carly Boyd. La estudiante de enfermería se comprometió con su novio e inmediatamente presumió su anillo a familiares y amigos. Sin embargo, no podía hacer lo mismo con su abuelo ya que éste se encuentra en un asilo que ha restringido las visitas como precaución contra la propagación del virus. “Realmente deseaba poder decirle a mi abuelo porque sufre de demencia y no tiene acceso a un teléfono”, comentó la novia a la cadena KOLD. “Realmente quería hacer un esfuerzo para decirle [la noticia]”. Boyd se presentó en el asilo de Carolina del Norte y con la ayuda del personal, pudo darle la noticia a su abuelo a través de una ventana, de acuerdo a CNN. El momento fue captado por una de las enfermeras al cuidado del anciano y las conmovedoras imágenes se han vuelto viral. “Fue muy especial”, aseguró Boyd a la cadena. “Sólo puse mi mano en la ventana y él puso la de él también. Le dije que lo amaba y me dijo: ‘Te amo también y espero verte pronto’”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven estudiante contraerá matrimonio el próximo año, según reportó CNN, y espera que su abuelo esté presente durante el festejo. El asilo donde reside el abuelo de Boyd es uno de cientos de instalaciones de viviendas asistidas que han sido afectadas por restricciones de visitas debido al coronavirus. Actualmente, no se permiten visitas a estos centros donde residen millones de personas en edad avanzada —la población más vulnerable ante ese mal. Hasta el momento, más de 7,000 personas se encuentran infectadas con el virus en Estados Unidos y las autoridades han tomado estrictas medidas, entre ellas toques de queda, para resguardar la salud pública. Advertisement

