Joven mexicano mata a su primo de 19 años por una deuda de 24 dólares La familia de un chico mexicano está consternada tras darse a conocer su muerte a causa de uno de sus familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 14 de marzo de 2022, un joven asesinó a puñaladas a su primo, cuyo nombre era David Parverde y, según se ha mencionado tenía 19 años. Los hechos ocurrieron por la tarde en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El victimario que de nombre Brandon Enrique Peña se declaró culpable del homicidio porque, de acuerdo con su relato oficial, mencionó que el familiar se negó a pagarle 500 pesos (aproximadamente 25 dólares) que le debía. Si bien, el agresor confeso huyó del lugar, tras una búsqueda inmediata, los policías de campo lograron encontrarlo. Tras llevar a cabo una revisión preventiva, se le halló una navaja de aproximadamente 15 centímetros de largo con manchas de sangre. Luego, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y llevado al Ministerio Público, donde dio a conocer el parentesco del occiso. De acuerdo con los medios de comunicación locales, de momento, circulan dos versiones. La primera refiere que la víctima fue sacada de su casa de forma violenta por su primo; mientras la segunda señala que el chico fallecido se dirigía al trabajo cuando tuvo "una riña" que desembocó en el mencionado asesinato. Crime Scene Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo único en lo que los testigos coinciden es que el cuerpo sin vida de David Parverde fue encontrado en el suelo por los vecinos de la colonia 20 de Noviembre y, posteriormente, fue cubierto por una manta. Por su parte, las autoridades se encargaron de acordonar el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes; ahí se presentaron los paramédicos, quienes determinaron que el joven fallecido había recibido una herida de arma blanca en el tórax. Al sitio también llegaron los familiares del joven fallecido, quienes, según relata la prensa, no creían la escena y "se tendieron a su lado para abrazarlo y llorarle".

